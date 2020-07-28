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Spor tutkunu İbrahim Kutluay
Spor tutkunu İbrahim Kutluay
28 Temmuz 2020 Salı - 17:04
| Son Güncelleme : 28 07 2020 - 17:04
Eski basketbolcu İbrahim Kutluay, önceki gün Çeşme'de bisiklet sürerken objektiflere takıldı.
SONRA OKU
İbrahim Kutluay, tatil süresince
spor
dan vazgeçmiyor. Bisiklet sürerken objektiflere takılan 45 yaşındaki eski basketbolcu, kendisini çeken gazetecilere poz vererek uzaklaştı.
Deniz Boy
ETİKETLER
eski basketbolcu
ibrahim kutluay
çeşme
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