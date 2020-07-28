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Spor tutkunu İbrahim Kutluay

28 Temmuz 2020 Salı - 17:04 | Son Güncelleme : 28 07 2020 - 17:04

Eski basketbolcu İbrahim Kutluay, önceki gün Çeşme'de bisiklet sürerken objektiflere takıldı.


İbrahim Kutluay, tatil süresince spordan vazgeçmiyor. Bisiklet sürerken objektiflere takılan 45 yaşındaki eski basketbolcu, kendisini çeken gazetecilere poz vererek uzaklaştı.
 
Deniz Boy

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eski basketbolcu ibrahim kutluay çeşme
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