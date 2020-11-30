Spor salonları kapanacak mı? Yeni yasaklar kapsamında gözler Kabine Toplantısında!

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu geçtiğimiz hafta yaptığı toplantıda tavsiye kararlarını hükümete sunulduğunu açıklamasının ardından gözler Kabine toplantısına çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Kabine Toplantısı bugün toplanacak. Koronavirüs önlemlerinin masaya yatırılacağı toplantıdaki gündem maddelerinden birinin de spor salonlarını hakkında olacağı iddia ediliyor. Peki, spor salonları kapatılacak mı? İşte spor salonları hakkındaki kulis bilgileri ve olası yeni tedbirler…

Koronavirüs salgını kapsamında iki hafta önce restoranlardan kafelere, hafta sonu sokağa çıkma yasağına kadar yeni tedbirler uygulamaya sokulmuştu. Vaka sayılarının 30 bine yaklaşması yeni tedbirleri gündeme getirirken, 'Spor salonları kapatılacak mı' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İşte, kabine toplantısında alınacak olası tedbirlere ilişkin kulis bilgileri...

SPOR SALONLARI KAPANACAK MI?

Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölümlerindeki artış yeni tedbirlerin gündeme alınacağı konusunu gündeme getirdi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanıyor. Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde koronavirüs gündemiyle yapılacak toplantıdan kovid-19 salgınıyla ilgili alınacak yeni tedbirler çıkması bekleniyor.

Kulis bilgilerine göre, spor salonları ile ilgili kısıtlama geleceği de şehirler arası seyahat yasağı ve hafta için sokağa çıkma yasağı gibi yeni tedbirler kapsamında gündeme gelen kısıtlamaların başında yer alıyor.

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI

Birçok şehirlerde nüfuslarına oranla beklenen koronavirüs vaka artışları şehirler arası seyahat yasağı konusunu gündeme taşıdı. Bu kısıtlamanın ciddi biçimde masada olması bekleniyor.

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Cumhurbaşkanlığı kabinesinde alınacak yeni tedbirlerin masaya yatırılacağı kabine kurulu toplantısında, özellikle vaka sayılarının yüksek olduğu illerde sokağa çıkma yasağının hafta içi de uygulanması gündeme alınacak. 81 ile de getirilebileceği belirtilen bu kısıtlamanın öncelikli şehirler ile başlatılma ihtimali de var.