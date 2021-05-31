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Spor salonları açılıyor mu? 1 Haziran'da spor salonları açılacak mı? İşte Erdoğan'ın açıklaması

Spor salonları açılıyor mu? 1 Haziran'da spor salonları açılacak mı? İşte Erdoğan'ın açıklaması