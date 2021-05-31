Spor salonları açılıyor mu? 1 Haziran'da spor salonları açılacak mı? İşte Erdoğan'ın açıklaması

Türkiye'de koronavirüsle mücadelede yeni süreç başlıyor. Binlerce işletme sahibi ve çalışanın beklediği haber geldi. Kritik Kabine toplantısı sona erdi ve restoranlar ile ilgili yeni kararlar alındı. Toplantının ardından kameralar karşışına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni dönemle ilgili açıklamalarda bulundu. Koronavirüs salgını tedbirlerinin esnetilmesi sürecinde atılacak adımlar ve uygulanacak takvim kesinleşti. 1 Haziran sonrası restoranların nasıl çalışacağı da etraflıca değerlendirildi ve yeni kararlar alındı. Spor salonları 1 Haziran sonrasında açılacak mı?
Kabine toplantısının ardından alınan yeni kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, spor salonlarının açılış tarihi ile ilgili şunları söyledi:
"Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler kurallar çerçevesinde pazar günü hariç 07.00-21.00 arasında yarından itibaren çalışabilecek."