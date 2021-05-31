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- Spor Salonları açıldı mı, ne zaman açılıyor? Spor salonları yasak mı, salonlarda spor yapma yasağı kalktı mı?
Spor Salonları açıldı mı, ne zaman açılıyor? Spor salonları yasak mı, salonlarda spor yapma yasağı kalktı mı?
31 Mayıs 2021 Pazartesi - 20:29 | Son Güncelleme : 31 05 2021 - 20:29
Spor salonları ne zaman açılacak, sorusunun yanıtı günlerdir merak ediliyordu. Kademeli normalleşme kapsamında spor salonlarının akıbeti sorgulanıyor. Türkiye'de 29 Nisan akşamı başlayan tam kapanma döneminin sona ermiş ve kademeli normalleşme başladı. İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelgeye göre de 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulandı. Kademeli normalleşme süreci sona eriyor, kabine toplantısında alınan yeni kararlar araştırılıyor. Peki, spor salonları açıldı mı? Spor salonları yasak mı, salonlarda spor yapma yasağı kalktı mı?
Spor salonları yasak mı, salonlarda spor yapma yasağı kalktı mı? Türkiye’de milyonlarca vatandaş merakla bugün yapılan Kabine Toplantısı’ndan çıkan kararları bekliyor. Kafe, restoran, lokantalar, okullar gibi pek çok konunun masaya yatırıldığı Kabine Toplantısı’nda normalleşme kararları kapsamında, spor salonları açıldı mı? İşte detaylar…
Spor salonları açıldı mı?
1Hazirandan itibaren kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler kurallar çerçevesinde pazar günü hariç 07.00-21.00 arasında çalışabilecek