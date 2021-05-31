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Spor Salonları açıldı mı, ne zaman açılıyor? Spor salonları yasak mı, salonlarda spor yapma yasağı kalktı mı?

Spor Salonları açıldı mı, ne zaman açılıyor? Spor salonları yasak mı, salonlarda spor yapma yasağı kalktı mı?