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Spor pozunu paylaştı,yer yerinden oynadı!

25 Ağustos 2020 Salı - 10:03 | Son Güncelleme : 25 08 2020 - 10:03

Modacı İvana Sert, spor yaparken çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.


Kol, karın ve bacak egzersizlerini çalışan 40 yaşındaki modacı İvana Sert, Instagram paylaşımına, İngilizce olarak şu notu düştü:
 
"Spor yapmak sadece vücudunuzla, zihninizle ve ruhunuzla ilgili değil, asla modası geçmeyecek bir yaşam tarzıdır."
 

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ivana sert spor poz
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