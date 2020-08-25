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Spor pozunu paylaştı,yer yerinden oynadı!
Spor pozunu paylaştı,yer yerinden oynadı!
25 Ağustos 2020 Salı - 10:03
| Son Güncelleme : 25 08 2020 - 10:03
Modacı İvana Sert, spor yaparken çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
SONRA OKU
Kol, karın ve bacak egzersizlerini çalışan 40 yaşındaki modacı
İvana Sert
,
Instagram
paylaşımına,
İngilizce
olarak şu notu düştü:
"Spor yapmak sadece vücudunuzla, zihninizle ve ruhunuzla ilgili değil, asla modası geçmeyecek bir yaşam tarzıdır."
ETİKETLER
ivana sert
spor
poz
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