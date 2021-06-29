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Spor müsabakaları seyircili oynanabilecek

29 Haziran 2021 Salı - 16:36 | Son Güncelleme : 29 06 2021 - 16:36

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Spor müsabakaları, sayıları belirlenerek tedbirlerle seyircili oynanabilecek.


 
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca spor maç seyirci
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