Spor camiasından Aylin Sözer isyanı: "Artık yeter!"

Süper Lig kulüpleri, özel bir üniversitede öğretim görevlisi olan ve eski sevgilisi olduğu iddia edilen Kemal Delbe tarafından öldürülen Aylin Sözer için paylaşımlarda bulundu. Korkunç olaya tepki gösteren kulüpler, "Canımız yanıyor! Çünkü bugün bir kadın daha vahşice katledildi!", "Bu vahşet artık son bulsun!", "ARTIK YETER!", "İsimler değişiyor vahşet değişmiyor" şeklinde paylaşımlar attılar. İşte o paylaşımlar...