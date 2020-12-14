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Spor bilimciler araştırdı! Aktif video oyunlarıyla yapılan egzersiz...

AA |  14 Aralık 2020 Pazartesi - 18:03 | Son Güncelleme : 14 12 2020 - 18:03

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğretim üyeleri, aktif video oyunları aracılığıyla gerçekleştirilen aktivitelerinin, yürüyüş ve koşu egzersizleri kadar etki sağladığı sonucuna ulaştı.


 
ESTÜ Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümünden Araştırma  Görevlisi Dr. Cihan Aygün ile danışmanı Doç. Dr. Hayriye Çakır Atabek, günümüzde  düşük fiziksel aktivite nedeniyle obezite, kardiyovasküler hastalıklar gibi  birçok sağlık sorunuyla karşılaşılması üzerine insanları fiziksel aktivitelere  yönlendirmek için alternatif modeller üzerinde çalışmaya başladı.
 
Aktif video oyunlarının sağlığa, kalori yakımına ve vücut düzenine  etkilerini belirlemek amacıyla yaklaşık 300 denek üzerinde yürütülen çalışma  yaklaşık 5 yıl sürdü.
 
Atabek ve Aygün, bireylerin kardiyopulmoner kapasitelerinde, vücut  esnekliğinde ya da kas kuvvetinde gelişim meydana geldiğini gözlemledi.
 
Çalışmalarını profesyonel dansçı, antrenmanlı kişiler ya da düzenli  fiziksel aktivite yapmayan bireyler üzerinde yapan iki bilim insanı, aktif video  oyunlarının antioksidan savunma sistemini de güçlendirdiğini tespit etti.
 
"Hem eğleniyorsunuz hem de düzenli beslenmeyle kilo veriyorsunuz"
 
Dr. Cihan Aygün, AA muhabirine, fiziksel aktivite düşüklüğünden  kaynaklanan rahatsızlıkların başında obezite ve kardiyovasküler sorunların  geldiğini söyledi.
 
İnsanları fiziksel aktivitelere yönlendirmek için teknoloji destekli  aktif video oyunları üzerine yoğunlaştıklarını belirten Aygün, "Öncelikle  oyunların fiziksel aktivite olarak kullanılıp kullanılmayacağını araştırdık. Daha  sonra sportif şiddetlerini kategorize etmeye çalıştık. Bireyin fiziksel aktivite  isteğine göre oyunların olduğunu belirledik. Farklı şiddetlerde, farklı oyunları  test ettik." dedi.
 
Aygün, aralarında profesyonel sporcuların da bulunduğu grup ve  bireylere hem video oyunu oynattıklarını hem de yürüyüş ve koşu gibi klasik  egzersizleri uygulattıklarını aktardı.
 
Dışarıda yapılan yürüyüş ve koşu gibi klasik egzersizler ile video  oyunu aracılığıyla gerçekleştirilen aktivitelerde ölçümler alarak karşılaştırma  yaptıklarını bildiren Aygün, şu bilgileri paylaştı:
 
"Yürüyüş ve koşu egzersizleri çok talep gören sportif aktiviteler  olduğu için bunları tercih ettik. Bir dans video oyununun yürüyüş sporuna denk  olduğunu, mücadele sporları ya da kardiyo oyunlarının koşu egzersizi gibi etkiler  yarattığını gördük. İlk etapta katılımcıları kısa zamanlı gözlemledik. Daha sonra  ise 8 hafta boyunca haftada 3 gün bireylerin bir kısmını koştururken diğerlerine  video oyunu oynattık. Ardından bunların tüm fiziksel uygunluk parametreleri  üzerine etkilerini değerlendirdik. Bireylerin kardiyopulmoner kapasiteleri, vücut  esnekliği ya da kuvveti gelişimlerini gözlemledik. Doğru oyun seçildiğinde kuvvet  gelişiminden kalp damar gelişimine kadar olumlu sonuçlar meydana geliyor.  Dışarıda yapılan 1 saatlik koşu bile bazen 600 kalori yaktırıyorken, video  oyunlar eşliğinde 600'den fazla kalori harcayabiliyorsunuz. Bazı aktif video  oyunları 20 dakikada 200'den fazla kalori yaktırıyor."
 
Aygün, özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde aktif video  oyunlarının evde egzersize katılımda önemli bir araç olabileceğini gördüklerini  vurguladı.
 
Hem bireysel hem de aile fertleriyle video oyunuyla eğlenerek spor  yapılabileceğini de tespit ettiklerini anlatan Aygün, "Hem eğleniyorsunuz hem  kalori yakıyorsunuz, aynı zamanda beslenmenize dikkat ederseniz kilo  veriyorsunuz. Fiziksel olarak da sağlığınızı koruyorsunuz." ifadelerini kullandı.
 
"Dışarıda yapamadığımız aktiviteleri evde daha güvenli bir ortamda  yapabiliriz"
 
ESTÜ Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi  Doç. Dr. Hayriye Çakır Atabek ise günün koşullarında insanların evde çalışıp  vakit geçirir duruma geldiğini belirtti.
 
Doğru aktif video oyununun seçilmesiyle yapılan egzersizin, dışarıda  koşmaya ya da yürümeye denk gelen bir etkisinin olduğuna işaret eden Atabek,  şöyle konuştu:
 
"Kalp atım hızınız, oksijen tüketiminiz ve bunlara bağlı olarak kalori  yakımınız artıyor. Ev gibi kısıtlı mekanlarda eğlenerek spor yapma imkanınız  oluyor. Kronik egzersizler yaparken antioksidan savunma sistemini de  güçlendiriyoruz. Aktif video oyunlarının bu yönde bir etkisi olup olmadığını da  analiz ettik. Antioksidan savunma sisteminin birincil basamağında yer alan  süperoksit dismutas enziminin 4 haftalık pilot bir çalışmamızda aktif video oyunu  oynayanlarda arttığını gözlemledik.
 
Dışarıda yapamadığımız aktiviteleri evde daha güvenli bir ortamda  yapabiliriz. Yeter ki hareket edelim. Belki antrenörlere de bir öneri olabilir.  Çünkü sürekli aynı antrenmanları yapan sporcularda belli bir dönemden sonra  sıkılma söz konusu olabilir. Aralarda dinlenme ya da eğlence amaçlı olarak aktif  video oyunları antrenman programına dahil edilebilir."
 

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Spor bilimciler Aktif video oyunları egzersiz
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