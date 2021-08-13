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SPK, 7 kişiyi yakaladı! 6 ay işlem yasağı uygulanacak

AA |  13 Ağustos 2021 Cuma - 22:25 | Son Güncelleme : 13 08 2021 - 22:25

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 7 kişinin işlemlerinde piyasa dolandırıcılığı makul şüphesi bulunması nedeniyle 6 ay işlem yasağı uygulanacağını açıkladı.


SPK bültenine göre kurul, Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret AŞ (DAGI) hisse senedi işlemleri incelemesinde Twitter’da “traderAkin” isimli hesaptan yatırımcıların kararlarını etkilemek ve bu suretle menfaat temin etmek amacıyla yanıltıcı nitelikte paylaşımlarda bulunulduğu belirlenen 7 kişi hakkında tedbir amaçlı 6 ay işlem yasağı uyguladı.

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Sermaye Piyasası Kurulu dolandırıcılık işlem yasağı
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