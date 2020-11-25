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Spiker, "morluk ve yara izi makyajı"yla haber sundu

AA |  25 Kasım 2020 Çarşamba - 22:00 | Son Güncelleme : 25 11 2020 - 22:00

Ordu merkezli uydudan yayın yapan televizyon kanalının spikeri, kadına şiddete dikkati çekmek amacıyla morluk ve yara izi görünümü verilen makyajla haber sundu.


Altınordu ilçesi Durugöl Mahallesi'ndeki stüdyodan yayın yapan Ordu  Altaş TV'nin haber spikeri Ebru Poyraz, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı  Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle farkındalık oluşturmak istedi.
 
Poyraz, yüzüne yaptırdığı morluk ve yara izi makyajıyla haber sundu.
 
Yaklaşık bir saat süren canlı yayında sosyal medya kullanıcıları da  kanala destek verdi.
 
Ordu Altaş TV Genel Müdürü Doğan Deniz, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, dünya üstünde her gün yüzlerce kadının şiddete maruz kaldığını  söyledi.
 
Kanal olarak bu duruma duyarsız kalmadıklarını belirten Deniz, "Bunun  için toplum üzerinde farkındalık yaratabilmek amacıyla bu tür çalışma yapmaya  karar verdik. İzleyicilerimizden de oldukça pozitif mesajlar aldık." dedi.
 

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Ordu morluk kadına şiddet
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