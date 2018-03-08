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Spiker kalçalarını sigortalattı!

08 Mart 2018 Perşembe - 16:24 | Son Güncelleme : 08 03 2018 - 16:28

Arjantinli hava durumu sunucusu Sol Perez, kalçalarını 100 bin dolara sigortalattı. Boş zamanlarında modellik de yapan güzel sunucu ülkesinde büyük bir hayran kitlesine sahip.


Arjantin'in ünlü hava durumu sunucusu Sol Perez, kalçalarını 100 dolar karşılığında sigortalattı. Henüz 24 yaşında olan güzel sunucu, ülkesinde büyük bir hayran kitlesine sahip.
 
INSTAGRAM'DA MİLYONLAR TAKİP EDİYOR
 
Perez, güzelliğiyle ve tarzıyla farkını ortaya koyduğu için Arjantin'in aranan isimlerinden. Perez'in Instagram'da 2.5 milyon takipçisi var. Güzel sunucu boş vakitlerinde modellik yapıyor.
 
HER TÜRLÜ RİSKE KARŞI SİGORTALATTI
 
Formunu fitness ve ağırlık çalışmalarına borçlu olduğunu söyleyen genç spiker, kalçalarını her türlü riske karşı sigortalattı.
 
SON POSTU İZLENME REKORLARI KIRDI
 
Genç spiker önceki gün Instagram hesabından evini temizlerken çektiğini söylediği kısa bir video paylaştı. Oldukça cesur pozların yer aldığı video kısa süre içerisinde 1,2 milyon kez izlendi ve 10 binden fazla yorum aldı.
 
 

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Sol Pere spiker
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