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Spiker Ela Rumeysa Cebeci köpek saldırısına uğradı!

04 Ekim 2021 Pazartesi - 13:21 | Son Güncelleme : 04 10 2021 - 13:21

Sunucu Ela Rumeysa Cebeci, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Bebek'te sokak köpeklerinin saldırısına uğradığını açıkladı.


Sosyal medya hesabı üzerinden haberi duyuran Ela Rumeysa Cebeci, "Bebek’te yürüyüş yaparken sokak köpeği ısırdı, dün günüm hastanelerde geçti. 5 doz kuduz aşısı yaptıracağım. Korkunçtu... Bir geçmiş olsununuzu alırım" dedi.
 
 
"Hayatımda ilk kez bir köpekten kaçtım"
 
Söz konusu paylaşımının ardından bir paylaşımda daha bulunan ünlü sunucu, "Bebek gibi bir yerde sokakta saldırgan hayvanların olması nasıl bir duyarsızlık? Kimi suçlayacağız. Belediyeyi mi? Orada yaşayan insanları mı? Saldırgan ve kuduz olduğu o kadar belliydi ki hayatımda ilk kez bir köpekten kaçtım ama kaçsam da kurtulamadım. Dünyanın hiçbir yerinde böylesine başıboşluk yokken biz neden sokaklarımızın özellikle çocuklar için böylesine tehlikeli kalmasına izin veriyoruz. Nazara inanıyorum ama nazar deyip geçilmemesi gereken bir konu bu. Ve sonrası taksicilerin biz karşının taksisiyiz diyerek beni almaması... İstanbul vahim durumda işin özü” ifadelerini kullandı.

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