Spiderman No Way Home ne zaman çıkacak? Spiderman No Way Home (Eve Dönüş Yok) fragmanı yayınlandı!

Marvel, Spider-Man karakterinin üçüncü filmi olarak izleyicilerle buluşacak olan "Spider-Man: No Way Home" filminin ilk resmi fragmanını yayınladı. Filmin oyuncu kadrosunda Örümcek Adam karakterini canlandıran Tom Holland'ın yanı sıra Zendaya, Benedict Cumberbatch, Jon Favreau, Jacob Batalon ve May Hala rolüyle Marisa Tomei yer alıyor. Peki, Spiderman No Way Home ne zaman çıkacak?

Sony Pictures, Marvel Sinema Evreni'nin bir parçası olacak Spider-Man: No Way Home'un (Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok) ilk resmi fragmanını yayınladı. Filmin yönetmen koltuğunda daha serinin daha önceki iki filmini de çeken Jon Watts otururken; başrolleri ise Tom Holland, Zendaya ve Benedict Cumberbatch paylaşıyor.

Spiderman No Way Home ne zaman çıkacak?

Eve Dönüş ve Evden Uzakta filmlerinin ardından Eve Dönüş Yok adı verilen serinin son filmi 17 Aralık 2021’de sinemaseverler ile buluşacak

Spiderman No Way Home fragmanı