Sperm çaldığı iddia edilmişti! 'İsteyerek...'

Bir dönem birlikte olduğu ve 2 çocuğunun babası olan Rifat Sarıcaoğlu’nun açıklamalarının ardından Burçe Gürsel suskunluğunu bozdu

Manken Ece Gürsel’in ablası Burçe’nin bir dönem birlikte olduğu evli Rifat Sarıcaoğlu’ndan 2 çocuğu var. Sarıcaoğlu, Burçe Gürsel için sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı:

Burçe adındaki kişi Maltepe köprüsünde yürürken beni eterle bayılttı, sperlerimi çaldı. Kıbrıs ’ta yasa dışı yollarla sperlerimin üzerinde bir şeyler yapıp hamile kaldı. İğrenç dolaplar dönüyor.”

'Bu onların sorunu'

Nişantaşı’nda görüntülenen Burçe Gürsel konu hakkında ilk kez konuştu:

"Rifat Bey’in sosyal medya hesabı yok. O hesap sahteymiş. İlişkimiz 8 yıl sürdü. Çocuklarımız isteyerek oldu. Rifat Bey şu an ailesiyle. Ama bize destek oluyor. Eşi muhatabım değil. Sorunları onları bağlar. Ama ben Rifat ile evli olsaydım, o da başka bir kadından çocuk yapsaydı hemen boşanırdım.”

(Posta)