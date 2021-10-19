Spencer Tunick kimdir? İsrail Lut gölü’nde nü fotoğraflarla iklim değişikliğine dikkat çekti!

Sanatçı, İsrail Turizm Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü bu çalışma sayesinde iklim değişikliğine dikkat çekmeyi amaçladığını belirtti. Tunick, kutsal kitaplarda belirtildiği şekliyle, 'Tanrı tarafından cezalandırılarak tuzdan bir sütuna dönüşen Lut'un eşinden ilham aldığını ve modellerin de bu sebeple beyaz renge boyandığının' altını çizdi. Tunick, nü fotoğraf çekiminin önemini, "Benim için beden, güzelliği, yaşamı ve sevgiyi temsil eder" sözleriyle açıklıyor. Bölgedeki kaynak sularını tarım ve tüketim amaçlı kullanan İsrail ve Ürdün'deki iklim değişikliği probleminin, suların buharlaşarak azalması sebebiyle giderek arttığı belirtiliyor.

Spencer Tunick kimdir?

Spencer Tunick 1 Ocak 1967’de Middletown, Orange County, New York’ta doğdu. Yahudi asıllı Amerikalı fotoğraf sanatçısı.

Çok sayıda nü ile gerçekleştirdiği sanatsal fotoğraflarla tanınır. Kişi sayısının fazlalığı nedeniyle fotoğraflarında çıplak bedenler tek tek algılanmaz, soyut bir desene, doku fotoğrafına dönüşür. Tunick, fotoğraflarını genellikle dünyanın çeşitli yörelerindeki büyük şehirlerde enstalasyon çalışması olarak gerçekleştirir. Mesela, 7 Mayıs 2007'de Meksiko'da 18.000'den fazla Meksikalının katılımıyla o güne kadarki en büyük enstalasyonunu gerçekleştirmiştir.

Tunick, ayrıca "Şehrin Ötesinde" adlı orman ve sahil enstalasyonları da yapmıştır, bazen küçük gruplarla ve bireylerle de çalışmaktadır.