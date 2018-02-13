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SPD Genel Başkanı Schulz görevinden istifa etti

AA |  13 Şubat 2018 Salı - 21:43 | Son Güncelleme : 13 02 2018 - 21:43

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Martin Schulz görevinden istifa ettiğini açıkladı.


Schulz, Berlin’de SPD Genel Merkezi’nde yaptığı açıklamada, SPD'nin  kişisel ve içerik olarak bir değişime ihtiyaç duyduğunu belirtti.
 
 "Bugünden itibaren SPD genel başkanlık görevinden istifa ettiğim  konusunda partimi bilgilendirdim." diyen Schulz, yeni hükümette kabineye  girmekten vazgeçerek parti içindeki tartışmalara son vermeye katkı sağlamak  istediğini söyledi.
 
SPD Yürütme Kurulu’nda genel başkan adayı olarak partinin Federal  Meclis Grubu Başkanı  Andrea Nahles’i önerdiğini ve kurulda bu önerinin oy  birliğiyle kabul edildiğini ifade eden Schulz, genel başkanlık seçiminin 22  Nisan’da Wiesbaden kentinde düzenlenecek olağanüstü kurultayda yapılacağını  kaydetti.
 
Schulz, SPD genel başkanı olarak son kez konuştuğunu ifade ederek,  görevinden kızgın veya kırgın bir şekilde ayrılmadığını kaydetti.
 
Schulz, SPD'nin Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile geçen hafta  hükümeti kurma konusunda anlaştıktan sonra yeni hükümette dışişleri bakanı olmak  istemiş ancak parti içinde tepkilere sebep olmuştu. Bunun üzerine Schulz, yeni  hükümette bakan olarak yer almayacağını ve partideki görevlerinden ayrılacağını  belirtmişti.
 

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