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SpaceX uzaya 4 'amatör astronot' gönderdi

16 Eylül 2021 Perşembe - 11:58 | Son Güncelleme : 16 09 2021 - 11:58

Elon Musk’ın şirketi SpaceX’in 4 “amatör astronotu” yörüngeye gönderdiği bildirildi.


Milyarder iş adamı Jared Isaacman’in yanı sıra Hayley Arceneaux (29),  Sian Proctor (51) ve Chris Sembroski'nin (42) yer aldığı Dragon kapsülü ABD'nin  Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.
 
Fırlatma işlemi yerel saatle 20.03’te Falcon-9 roketi ile  gerçekleştirildi. Kapsül yaklaşık 575 kilometre yüksekliğe çıktı.
 
“Inspiration4” adı verilen girişimi SpaceX’ten satın alan milyarder iş  adamı Isaacman ve beraberindekilerin yolculuk boyunca bilimsel deneyler yapacağı  kaydedildi.
 
Kapsülün kontrolü otomatik olarak dünyadan sağlansa da beklenmedik bir  duruma karşı, amatör astronotlar uçuş öncesi yaklaşık 6 aylık bir eğitimden  geçti.
 
Öte yandan Isaacman’in kanser ile mücadele eden çocuklar için yaklaşık  100 milyon dolar bağışta bulunduğu ve yolculuk sonrası 100 milyon dolar daha  bağış toplamayı hedeflediği bildirildi.
 
3 günlük uzay seyahatleri boyunca yolcuların dünyanın çevresinde tur  atması bekleniyor.
 
Yolculuk, SpaceX’in tamamı sivil bir ekiple dünyanın etrafında  gerçekleştirileceği ilk sefer olması açısından önem taşıyor.
 
Söz konusu yolculuk gerçekleştirileceği yükseklik bakımından da daha  önceki uzay seyahatlerinden ayrılıyor.
 
ABD'li e-ticaret devi Amazon’un kurucusu Jeff Bezos da şirketi Blue  Origin’in geliştirdiği uzay aracıyla 20 Temmuz’da 106 kilometre yüksekliğe  çıkarak uzay seyahatini gerçekleştirmişti.
 
İngiliz iş adamı Sir Richard Branson da 11 Temmuz'da şirketi Virgin  Galactic'in geliştirdiği araçla uzayın başladığı nokta olarak kabul edilen yerden  100 kilometre mesafeye seyahat etmişti.
 

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SpaceX amatör astronot Elon Musk
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