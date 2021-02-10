SpaceX'in uydu internet projesi açılıyor! İşte Türkiye fiyatı!

Özel uzay şirketi SpaceX’in yörüngeden yeryüzüne internet sunacağı uydu internet projesi Starlink kullanıma açılıyor. Şirket ön sipariş almaya başladı. Peki Starlink'in Türkiye fiyatı ne kadar olacak? Elon Musk konuyla ilgili açıklama yaptı.

Elon Musk'ın sahibi olduğu özel uzay şirketi SpaceX’in uydu bazlı küresel internet projesi Starlink kullanıma sunuluyor.

Şirketten konu ile ilgili yapılan açıklamaya göre, Beta programına dahil olan kullanıcılar, Starlink'in sunduğu interneti kullanmaya başlayabilecek.

Beta denemelerine geçtiğimiz senenin ekim ayında başlayan şirket, kullanıcılardan Starlink Kit kurulumu için 499 dolar , aylık abonelik için ise 99 dolar ücret talep etmişti.

STARLİNK TÜRKİYE'DE NE KADAR OLACAK?

Elon Musk, Starlink'in tüm dünyada aynı temel fiyat üzerinden hizmet vereceğini söyledi.

Başka bir deyişle şu anda ABD Kanada ve İngiltere 'de hizmet veren Starlink'in Fiyatı ülkemizde de aynı seviyede olacak.

YÖRÜNGEDEKİ HER 4 UYDUDAN BİRİ ELON MUSK'UN

Son dönemde 60'lık partiler halinde onlarca Starlink misyonuna imza atan SpaceX yörüngeye binin üzerinde uydu gönderildi.

Bu hamle sonrası Musk’ın şirketi yörüngedeki her 4 uydudan 1’inin kontrolünü elinde bulundurur hale geldi.

SpaceX, Starlink projesi çerçevesinde toplamda 12 bin internet uydusu fırlatmayı planlıyor.

Projenin 2027'de tamamlanması bekleniyor.