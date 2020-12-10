10 Aralık 2020 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.352 0.14 EURO 9,5430 0.96
USD 7,8730 0.62 ALTIN 466,670 0.98
CANLI BORSA
TÜMÜ

SpaceX'in test ettiği uzay mekiği iniş sırasında patladı

AA |  10 Aralık 2020 Perşembe - 16:29 | Son Güncelleme : 10 12 2020 - 16:29

ABD'li roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX'in "Starship" mekiğinin SN8 prototipi, test sırasında patladı.


SpaceX'in, Teksas eyaletindeki Boca Chica test sahasında yürüttüğü  deneme uçuşunda personel taşıma özelliği bulunan mekik bir süre infilak etti.
 
Uçuşun ardından dikey alçalma manevrasına geçen mekik, yere temas  etmesinin ardından patladı.
 
SpaceX'in sahibi Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,  yakıt iletim tankının basıncının inişteki yanma sırasında düşük seviyede  olduğunu, bu durumun da mekiğin yere temasının olması gerekenden yüksek hızda  gerçekleşmesiyle sonuçlandığını belirtti.
 
"Biz ihtiyacımız olan tüm veriyi aldık." ifadesini kullanan Musk,  SpaceX ekibini tebrik eti.
 
 SpaceX, Starship'i Mars yolculuğunda kullanmayı planlıyor.
 
  
 

ETİKETLER

SpaceX ABD roket
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.