Uzay şirketi SpaceX, ABD’nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi’nden Starlink internet uydu ağının parçası olan 60 uyduyu daha Falcon 9 roketi ile uzaya fırlattı. Starlink projesi, dünyanın herhangi bir noktasındaki uzak bölgelere hızlı ve ucuz internet sağlamak için bin 440 adet uyduyu Dünya yörüngesine yerleştirmeyi planlıyor.
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SpaceX, 60 Starlink uydusunu yörüngeye gönderdi
14 Mart 2021 Pazar - 19:30 | Son Güncelleme : 14 03 2021 - 19:30