'Süper Roket' uzaya fırlatıldı

ABD merkezli uzay aracı ve roket üreticisi SpaceX şirketinin kurucusu Elon Musk'ın girişimiyle yapılan dünyanın en güçlü roketi, Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Üssü'nden uzaya fırlatıldı

Fırlatma işleminin ilk aşaması sorunsuz gerçekleşti ve Atlas Okyanusu üstünde roketten ayrılan kapsül yeniden kullanılmak üzere dünyaya döndü. Roket ise Mars 'a doğru yol almayı sürdürüyor.

Uydu taşımacılığı şirketi SpaceX ve elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın, 'Ağır Şahin' adlı süper roketi, Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden uzaya fırlatıldı.

Uzay taşımacılığında çığır açması beklenen rokete Tesla'nın ürettiği ve sürücü koltuğunda astronot giysileri giydirilmiş manken yerleştirilen kırmızı renkli bir otomobil de yüklendi. Aracın radyosu ise David Bowie'nin 'Space Oddity' şarkısını çalacak.

Elon Musk, gazetecilere yaptığı açıklamada "Araba dünyadan 400 milyon kilometre uzağa gidecek ve saniyede 11 kilometre yapıyor olacak. Roketten Mars'ın yörüngesine yerleştirilecek aracın, bir kaç yüz milyon hatta milyarca yıl kalacağını tahmin ediyoruz" dedi.

Üç besleyici roketi ve 27 motoru olan Falvon Heavy adlı roket, 2 milyon kilogram itme gücünde. Roket, 45 yıl önce NASA'nın astronotları uzaya taşıdığı 'Satürn 5' roketlerinden sonra fırlatılan en güçlü roket olma özelliği taşıyor.