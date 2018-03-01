02 Mart 2018 Cuma
İSTANBUL 
4°C / 1°C
GALERİ VİDEO
BIST 117.632 -1.11 EURO 4,6770 0.06
USD 3,8090 0.04 ALTIN 161,590 0.34
CANLI BORSA
TÜMÜ

Sözünü dinlemeyen kızını motosiklete bağlayıp sürükledi!

01 Mart 2018 Perşembe - 17:35 | Son Güncelleme : 01 03 2018 - 17:35

Çin'de cani baba, sözünü dinlemeyen kızını motosikletin arkasına bağlayarak yerlerde sürükledi. Vatandaşların videoya çekip polise şikayet ettiği adam tutuklandı.


Çin'de bir baba kendisin dinlemeyen 10 yaşındaki kızını dövdükten sonra motosikletin arkasına bağlayıp sürükledi. Vatandaşların durumu polise bildirmesinden sonra soyadı Wei olarak açıklanan 38 yaşındaki baba tutuklandı.
 
KİMSE KILINI KIPIRDATMADI
 
Polis çocuğu, küçük bir pazar yerinde vücudunda morluklar içinde buldu. Elde edilen video görüntülerinde babanın elindeki sopa ile yere yatırdığı kızını dövdüğü ve kimsenin kızı kurtarmak için bir şey yapmadığı görüldü.
 
SÖZÜNÜ DİNLEMEYİNCE BÖYLE CEZALANDIRMIŞ
 
Kız hastanede tedavi altına alındı. Cani baba, kızının bir akrabalarının evinde olduğunu, kendisi onu okula getirmek için akrabasının evine gittiğini ancak kız gelmeyi kabul etmeyince onu bu şekilde cezalandırdığını söyledi.

ETİKETLER

çin baba motosiklet sürükleme
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.