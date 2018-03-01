Sözünü dinlemeyen kızını motosiklete bağlayıp sürükledi!

Çin'de bir baba kendisin dinlemeyen 10 yaşındaki kızını dövdükten sonra motosikletin arkasına bağlayıp sürükledi. Vatandaşların durumu polise bildirmesinden sonra soyadı Wei olarak açıklanan 38 yaşındaki baba tutuklandı.

KİMSE KILINI KIPIRDATMADI

Polis çocuğu, küçük bir pazar yerinde vücudunda morluklar içinde buldu. Elde edilen video görüntülerinde babanın elindeki sopa ile yere yatırdığı kızını dövdüğü ve kimsenin kızı kurtarmak için bir şey yapmadığı görüldü.

SÖZÜNÜ DİNLEMEYİNCE BÖYLE CEZALANDIRMIŞ

Kız hastanede tedavi altına alındı. Cani baba, kızının bir akrabalarının evinde olduğunu, kendisi onu okula getirmek için akrabasının evine gittiğini ancak kız gelmeyi kabul etmeyince onu bu şekilde cezalandırdığını söyledi.