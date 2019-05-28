Sözlüsü 'hakkını helal et' dedi ve ortadan kayboldu!

Antalya Kaş'ta eniştesine ait markette çalışan Kadir Hayri İrbeç (22), geçen Pazar akşamı saat 22.00 sıralarında, Kınık Mahallesi'nde yaşayan evlenmeyi planladığı Elif Çetinkaya'nın (17)cep telefonuna 'hakkını helal et' yazan mesaj gönderdi. Ardından da ortadan kayboldu. İrbeç'ten bir daha haber alamayan Elif Çetinkaya, Kınık Jandarma Komutanlığı'na giderek, durumu bildirdi. İhbar üzerine Kaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kadir Hayri İrbeç'i bulmak için arama çalışması başlattı. Kaş merkez ile Kınık, Kalkan ve Gömbe Mahalleleri'nde yürütülen arama çalışmalarında aradan geçen 2 güne rağmen sonuç elde edilemedi.

Elif Çetinkaya, "Pazar günü Kalkan'da buluştuk. Kahvaltı yapıp, ayrıldık. Akşam iftara gelecekti. Gelmedi. Aradım, 'çay içmeye geleceğim' dedi. Gelmedi. Saat 10 sıralarında mesaj attı. Sonra telefonu kapandı" dedi.

'HAKKINI HELAL ET'

Kadir Hayri İrbeç, sözlüsüne gönderdiği mesajında şunları kaydetti:

"Canım, bir tanem, her şeyim. Bu hayatta en çok seni istedim. Çok sevdim, hala da öyle. Artık dayanamıyorum. Artık bıktırdılar. Babam, anam herkes üstüme geldi. Ben senle mutlu olup, hayat kurmak istedim. Sadece bunu bana çok gördüler. Kaç gündür geleceğim. Bırakmadılar, hala da üstüme geliyorlar. Ben dayanamıyorum. Yaptım bir hata ama benim hayatımdan kıymetli mi ? Sen mutlu ol, ben artık dayanamıyorum. Hakkını helal et bir taneciğim. Seni çok sevdim. Severek de gideceğim, bal yanaklım. Şu ana kadar gelmek istedim yanına. Bugün son kez gördüm seni. Sarılamadım, kokunu çekemedim ona yanarım. Beni bulamazlar artık. Bulsalar da iyi şekilde bulamazlar. Hakkını helal et gonca gülüm."

KOMŞU EVİNDE ÇIKTI

Cep telefonunu kapatan ve 2 gündür kendisinden haber alınamayan İrbeç'in Kaş'a bağlı Üzümlü Mahallesi'nde komşularına ait evde olduğu anlaşıldı.

Sözlüsü Elif Çetinkaya'nın sosyal medyadan attığı ısrarlı mesajlara bir süre sonra 'Ben iyiyim, merak etme' diye yanıt veren Kadir Hayri İrbeç, yine sözlüsünün ısrarları sonucu cep telefonunu açtı. Sözlüsüne, "Üzümlü Mahallesi'ndeki komşumuzun evindeyim. İyiyim. Bu saate kadar senin için dayandım" dediği öğrenilen Kadir Hayri İrbeç, Kınık Mahallesi'nde oturan sözlüsünün yanına giderek görüştü. Daha sonra Cumhuriyet Savcılığı'ndan çağrılan İrbeç, ifade vermeye gitti.

Elif Çetinkaya, "Konuştuk, benden de özür diledi. 'Seni seviyorum, hata yaptım. Aileme kızdığım için bunu yaptım' dedi" diye konuştu.