Sözlü mülakat sonuçları açıklandı! Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları sorgulama...

Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları 2020 hakkındaki araştırmalar arttı. MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamındaki sözlü sınav sonuçları açıklandı. Sözlü sınavda adaylara 5 alanda soru yöneltildi. Bu alanlarda puan değerleri değişkenlik gösterdi. Eğitim Bilimleri ve Genel Kültür Bilgisi alanlarında yöneltilen sorular 0-10 puan arasında değerlendirildi. Açıklanan sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının ardından sınavı geçen adaylar atama tercihlerini 31 Ağustos’ta ile 4 Eylül arası yapabilecek. Peki, Mülakat sonuçları açıklandı mı? İşte Sözleşmeli öğretmen sözlü mülakat sonuçları 2020…

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamındaki sözlü sınav sonuçları açıklandı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, öğretmen adayları, sonuçları, e-devlet üzerinden öğrenebilecek. Sözlü sınavda adaylara 5 alanda soru yöneltildi. Bu alanlarda puan değerleri değişkenlik gösterdi. Eğitim Bilimleri ve Genel Kültür Bilgisi alanlarında yöneltilen sorular 0-10 puan arasında değerlendirildi. Açıklanan sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının ardından ise sınavı geçen adaylar atama tercihlerini 31 Ağustos’ta ile 4 Eylül arası yapabilecek. 4-7 Temmuz arasında gerçekleşecek olan itiraz döneminin ardından ise itiraz süreci değerlendirme sonuçları yayımlanacak. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları nasıl öğrenilir? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları 2020…

MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI

MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamındaki sözlü sınav sonuçları açıklandı. Sonuçlar, e-devlet üzerinden öğrenilebilecek

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI

ÖĞRETMEN ATAMALARI 60 ALANDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Bakanlık, 60 alanda öğretmen ataması gerçekleştirecek. Atama için başvurularda taban puan 50 olacak.

Bu kapsamda en fazla atama yapılacak 10 branş arasında sınıf öğretmenliği ilk sırada yer aldı. Sınıf öğretmenliği branşından 2 bin 831 atama gerçekleştirilecek. Din kültürü ve ahlak bilgisi alanından 1801, İngilizceden 1739, ilköğretim matematik alanından 1701, okul öncesi öğretmenliğinden 1518, rehberlik alanından 1373, Türkçeden 1300, özel eğitim branşından 1118, fen bilimlerinden 1026 öğretmenin ataması gerçekleştirilecek. Beden eğitimi branşından haziran döneminde 810 öğretmenin ataması için başvuru alınacak. Bu alan için ayrılan toplam 900 kontenjanın 90'ı, daha sonra yapılacak olan milli sporcuların atamaları için kullanılacak.