Memurların emeklilikleri diğer çalışanlara göre farklı olarak uygulanıyor. Hatta kadın memurlar ile erkek memurların emeklilikleri de birbirinden farklı. Kadın memurlar için işe başlama tarihinden önce 20 yılı ne zaman tamamlayacakları ve yaş önemli. Erkek memurlar 8 Eylül 1999 öncesinde işe girmişlerse 25 yılı tamamladıklarında yaşa gerek olmadan emeklilik hakkını elde edebiliyorlar. Memurların emeklilik şartlarını 23 Mayıs 2002 tarihi itibarıyla olan prim ödeme gün sayısı (hizmet süresi) belirliyor. Bunun yanında sözleşmeliyken kadroya geçen memurun emekliliği de merak edilen konular arasında geliyor. Peki, Sözleşmeliyken kadroya geçen memurun emekliliği nasıl olur? 2008 öncesi sözleşmeliyken kadroya geçen memur ne zaman emekli olur? İşte sözleşmeliden kadroya geçen memurun emekliliği ile ilgili merak edilenler...

Memur kadrosuna geçmiş olan sözleşmeli personelden 2008 yılı Ekim ayı başından önce yedek subaylık, vekil öğretmenlik, fahri imamlık gibi memur luk bağı olan hizmet süreleri dahil Devlet Memurluğu hizmeti olanlar hakkında 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanıyor. Memurların emeklilik şartlarını 23 Mayıs 2002 tarihi itibarıyla olan prim ödeme gün sayısı (hizmet süresi) belirliyor. Peki, Sözleşmeliyken kadroya geçen memurun emekliliği nasıl olur? 2008 öncesi sözleşmeliyken kadroya geçen memur ne zaman emekli olur? İşte Sözleşmeliyken kadroya geçen memurun emekliliği ile ilgili merak edilenler...

Memurların emekliliği diğer sosyal güvenlik çalışanlarına göre çok farklı. Eski adıyla Emekli Sandığı üyeleri, yeni adıyla da 4/c’lilerin emekliliği için öncelikle tarih, sonrasında ise emeklilik için gerekli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Memur emekliliğinde şartlar; belirli süre 4/c’li olarak sigorta lı olmak, emeklilik için gerekli süre sosyal güvenlik primi ödemek ve emekli olunacak yaştır. Memurlar için emeklilik süreci ilk işe giriş tarihinden ziyade tamamlanması gereken süre ve bu sürenin sonunda emekli olunacak yaş daha önemlidir.

Kadın memurlar için işe başlama tarihinden önce 20 yılı ne zaman tamamlayacakları ve yaş önemli.

Erkek memurlar için ise 8 Eylül 1999 öncesinde işe girmişlerse 25 yılı tamamladıklarında yaşa gerek olmadan emeklilik hakkını elde edebiliyorlar. Ancak emekliliğine 25 yıldan az olanlar için kademeli yaş uygulanıyor.

SÖZLEŞMELİYKEN KADROYA GEÇEN MEMURUN EMEKLİLİĞİ

Memurların emeklilik şartlarını 23 Mayıs 2002 tarihi itibarıyla olan prim ödeme gün sayısı (hizmet süresi) belirliyor. 1998’de sigortalı olunduysa sözleşmeli memur olunan sürede ara vermeden prim ödemesi yapılıyorsa emekli olmak için 25 tam yıl fiili hizmet süresi ve 55 yaş şartlarına tabi olunuyor. Böyle bir memurun emekli ikramiyesi için SGK ‘hitap’ kayıtlarında sanal intibakının yapılması gerekiyor. Bu kişinin emekliliği de 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu’nun ek 82’nci ve 89’uncu maddeleri uyarınca, hesaplanacaktır.

KADIN MEMURLARIN EMEKLİLİĞİ

Her ne kadar milat denilen tarih 23 Mayıs 2002 gibi gözükse ve bu tarihe göre kadın memurların 20 yılı tamamlamaları gerekse de işin içine hizmet birleştirmeleri de girdiğinde milat alınacak tarih, 14 Haziran 2002’dir. Bu tarihe göre kadın memurlar emeklilik için tamamlamaları gereken 20 yılı geçirmeleri ve tamamlamaları gereken yaşı doldurmaları gerekiyor. Elbette memurlar için işe başladıkları tarih de emekliliği elde etmedeki kriterler arasında. 8 Eylül 1999 öncesi işe giren memurlar ile 1 Mayıs 2008 sonrası işe başlayan kadınların emeklilik yaşı ve süreleri birbirlerinden farklı. 8 Eylül 1999 tarihi itibariyle 20 yıl prim ödeyen kadın memurlar, yaş şartı olmadan ve halen de çalışmaya devam ediyorlarsa istedikleri zaman emekli olabilir ve emekli aylığına hak kazanırlar. Bu şartları yerine getirmeyenler ise gerekli prim süresi ve tamamlanması gereken yaşa göre emekli olacaklar. 23 Mayıs 2002 tarihi itibariyle 20 tam yıl prim ödemiş olan kadın memurlar belirli bir yaşı tamamlayarak emekliliğe hak kazanabilecek. 8 Eylül 1999 tarihinde 50 ve daha yukarı yaşlarda olan kadın memurlar 61 yaşını tamamlamaları halinde ya da 65 yaşını tamamladıklarında; fiili hizmet sürelerinin 10 yılını doldurmuş olmaları halinde kendi istekleri ile emekli olabilirler.

ERKEK MEMURLARIN EMEKLİLİĞİ

8 Eylül 1999 öncesi işe başlayanlar, 8 Eylül 1999 ila 30 Nisan 2008 tarihleri arasında işe başlayanlar ve 1 Mayıs 2008 ve sonrasında işe girenlerin emeklilik şartları da farklı.

Erkek memurlar 8 Eylül 1999 öncesinde işe girmişlerse 25 yılı tamamladıklarında yaşa gerek olmadan emeklilik hakkını elde edebiliyorlar. Ancak emekliliğine 25 yıldan az olanlar için kademeli yaş uygulanıyor.

1999 ila 2008 tarihleri arasında ilk defa göreve başlayan erkek memurlar için durum farklı. Şöyle ki, 9000 gün prim gününü doldurmaları halinde 60 yaşını da doldurduklarında emekli olabiliyorlar. 1 Ocak 2036’dan sonra ise emeklilik yaşı erkeklerde kademeleri olarak artıyor ve 65’e kadar yükseliyor.

1.5.2008 tarihi de dahil bu tarihten sonra ilk kez işe başlayan erkek memurların emeklilik şartları değişiyor. Burada sigorta başlangıç tarihi değil, 9000 prim ödeme gün sayısını doldurdukları tarihe göre emeklilik durumu belli oluyor. Örneğin, 1 Mayıs 2008 ila 31 Aralık 2035 tarihi arasında işe başlayanlar 9000 bin günü doldurduklarında 60 yaşında emekli olabiliyorlar.