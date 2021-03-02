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Sözleşmeli sanatçı alım sınavı 5 Nisan'a ertelendi

AA |  02 Mart 2021 Salı - 9:40 | Son Güncelleme : 02 03 2021 - 9:42

Kültür ve Turizm Bakanlığının sözleşmeli sanatçı alım sınavı, 15 Mart'tan 5 Nisan'a ertelendi.


Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Bakanlığın, Cumhurbaşkanlığı  Senfoni Orkestrası, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Ankara Devlet Çoksesli  Müzik Korosu, Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, Ankara Devlet Klasik  Türk Müziği Korosu, Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu, İstanbul Devlet Türk  Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu ile  Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu Müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere  yapılacak sözleşmeli sanatçı alım sınavının başlangıcının 5 Nisan 2021 tarihine  ertelendiği bildirildi.
 
Sınavın başlangıç tarihinin 15 Mart 2021 olduğu duyurulmuştu.
 

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