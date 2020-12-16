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Sözleşmeli personellerle ilgili flaş karar! Yürürlüğe girdi

AA |  16 Aralık 2020 Çarşamba - 11:33 | Son Güncelleme : 16 12 2020 - 11:40

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sözleşmeli personelleri ilgilendiren önemli bir karara imza atıldı. 3 yıl şartı bulunuyor. 1 Ocak 2021'den sonra da geçerli olacak. Kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) ve bağlı ortaklıklarında, 1 Ocak 2021'den sonra sözleşmeli personel pozisyonlarına alınanlar, yine 3 yıl geçmedikçe görev yaptıkları kuruluşlara ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanamayacak.


Hazine ve Maliye Bakanlığının "2021 Yılına Ait Genel Yatırım ve  Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair  Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı.
 
Buna göre, sermayesinin yüzde 50'sinden fazlası KİT'e ait olan işletme  veya işletmeler topluluğundan oluşan anonim şirketler, 2020 yılında ayrılan  personel sayısını belirlerken, emeklilik, istifa, kurum dışı nakil, ölüm ve iş  akdi feshi yoluyla ayrılanları dikkate alacak.
 
Bu yıl Bakanlıkça sermaye transferi yapılan KİT'ler ve bağlı  ortaklıklarının personel atama işlemleri Bakanlığın uygun görüşüne bağlı olacak.  Bu teşebbüsler, tebliğin ekinde yer alan "Personel Talep Formu"nu doldurarak  isteklerini gerekçeleriyle Bakanlığa ileterek ve gerekli izni aldıktan sonra  işlemlerini tamamlayacak.
 
Yapılması planlanan personel alımlarında, kamu teşebbüsleri istihdam  garantili kurs kapsamında, statü ve unvan belirtilerek kaç kişinin alınmasının  planlandığı, planlanan kursun başlangıç ve bitiş tarihleri, yüzde kaç garantili  olacağı gibi bilgilerle birlikte Türkiye İş Kurumu ile karşılıklı mutabakatın  bulunduğunu gösteren belge Bakanlığa iletilecek.
 
Sözleşmeli personele "3 yıl" şartı devam edecek
 
1 Ocak 2021'den sonra sözleşmeli personel pozisyonlarına atananlar, 3  yıl geçmedikçe görev yaptıkları kuruluşlara ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına  atanamayacak. Bu kural, geçmiş yıllarda da uygulanmıştı.
 
Kurumsal alım yöntemiyle teşebbüslerde sözleşmeli personel  pozisyonlarına atananlar, mesleğe özel yarışma sınavıyla yardımcı olarak girilen  kadrolar, bulunulan pozisyondan farklı ve öğrenim durumu itibarıyla ihraz  ettikleri unvanlı kadro ve pozisyonlara yapılacak atamalar bu sınırlamanın  dışında olacak.
 
Yapılacak atamalar için 2021 yılında Bakanlıktan uygun görüş alınan  ancak sınav ve/veya atama işlemlerine yönelik gerekli işlemlere başlandığı halde  sonuçlandırılamayan personel atama izinleri, 2022 yılında ilave bir izne ihtiyaç  bulunmaksızın kullanılabilecek.
 
Teşebbüsler, 2021 yılında çalıştıracakları geçici işçilerin toplam  adam/ay süresini, Bakanlıkça bildirilen tavanı aşmayacak şekilde, yıl içinde  askerden dönecekleri de dikkate alarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler  Bakanlığına vize ettirecek.
 
Çok yıllı hizmet alım ihalesi
 
Teşebbüsler, maliyetlerin düşürülmesi ve sağlanan faydanın artırılması  amacıyla çok yıllı hizmet alım ihalesine çıkabilecek.
 
Çok yıllı hizmet alımı yapılabilmesi için 2021 yılı mali hedefler  programı kapsamında işletme bütçelerinin en az 2021-2023 dönemini kapsayacak  şekilde hazırlanması gerekecek.
 
Program hedefleri ve işletme bütçesi kısıtları dahilinde, 2021 yılında  ihale yoluyla alınacak hizmetlerin tutarı, Bakanlıkça bildirilecek tutarı  aşamayacak. 2022 yılı ve sonrasına ilişkin hizmet alımı tavanları, 2021 yılı için  Bakanlıkça bildirilen tavanın her yıl için yüzde 10'ar artırılması yoluyla  hesaplanacak.
 
2023 yılı sonrasını kapsayan çok yıllı hizmet alımlarına ilişkin  Bakanlığın görüşünün alınmasını müteakip, Hazine ve Maliye Bakanı tarafından  karar verilmesi durumunda, söz konusu yıl sonrası için hizmet alım tavanı, önceki  yılın hizmet alım tavanının yüzde 10 artırılması suretiyle hesaplanacak.
 
Hizmet alımı tavanının artırılması halinde, konuya ilişkin yönetim  kurulu kararının bir örneği Bakanlığa ve ilgisine göre Özelleştirme İdaresi  Başkanlığına gönderilecek. Bu kapsamda gönderim yılda en fazla iki defa  yapılabilecek.
 
Teşebbüsler zorunlu hallerde bankalardan ticari kredi kullanabilecek
 
Kamu teşebbüslerce hazırlanacak işletme bütçelerinin, programda yer  alan mali hedef ve tavanlarla uyumlu olması ve işletme bütçelerinde mali hedef ve  tavanları oluşturan her bir kaleme detaylı olarak yer verilmesi zorunlu olacak.
 
Teşebbüsler, finansman ihtiyacının oluşması durumunda öncelikle gelir  artırıcı ve gider azaltıcı önlemlere başvurarak, etkin işletme sermayesi ve sabit  sermaye yönetimi için gerekli tedbirleri alacak.
 
Bu tedbirlerin yeterli olmaması durumunda ve zorunlu hallerde,  teşebbüsler program çerçevesinde tespit edilen mali büyüklüklerle uyumlu olacak  şekilde bankalardan ticari kredi kullanımı dahil diğer finansman yöntemlerine  başvurabilecek.
 
Kamu iktisadi teşebbüsleri, Hazine ve Maliye Bakanı tarafından 2020  yılı kar beklentisi/gerçekleşmesi ve önceki yıldan kalan temettü borçları dikkate  alınarak belirlenen tutarda, bütçe hedefleri dikkate alınarak tespit edilen ve  gerektiğinde revize edilebilecek ödeme planı doğrultusunda temettü ödemelerini  yapacak.
 
Kamu işletmeleri, tabi oldukları mevzuata göre hazırlamakla yükümlü  oldukları mali tablolar ile Bakanlıkça hazırlanan diğer tabloları Kamu  İşletmeleri Veri İzleme (KİVİ) Sistemi'nde belirtilen takvime uygun olarak  Bakanlığa gönderecek.
 
Faaliyet raporları teşebbüslerin internet sitelerinde yayımlanacak
 
Şeffaflığın ve kamuya hesap verilebilirliğin artırılmasını teminen,  teşebbüsler 2020 yılı faaliyet raporlarını 31 Mayıs 2021'e kadar internet  sitelerinde yayımlayacak.
 
Kamu işletmeleri, Bakanlıkça kendilerine bildirilen kullanıcı adlarını  ve şifrelerini kullanarak "https://hmportal.hmb.gov.tr/irj/portal" internet  adresinden giriş yaparak, istenilen tabloları dolduracak ve söz konusu internet  sayfasını her sabah en geç saat 10.00 itibarıyla ziyaret ederek son gelişmeler,  haberler ve duyurulardan haberdar olacak.
 
Yurt dışı bağlı ortaklığı ve iştiraki bulunan teşebbüsler de bu  şirketlerin tabi oldukları ülke mevzuatına veya Türkiye'deki mevzuata uygun  hazırlanmış 2019 ve 2020 yıllarına ait bilançolarını, gelir tablolarını, nakit  akış tablolarını, öz sermaye değişim tablolarını ve kar dağıtım tablolarını 31  Mayıs 2021'e kadar Bakanlığa iletecek.
 
  
 

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