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Sözleşmeli personele kadro verilecek mi? 4/b sözleşmeli personele kadro 2021 müjdesi!

28 Ocak 2021 Perşembe - 9:56 | Son Güncelleme : 28 01 2021 - 9:56

Sözleşmeli personele kadro gelecek mi, sorusu yanıt buldu. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, katıldığı bir televizyon programında süresiz sözleşmeli personelin yaşadığı sorunların çözümü için Maliye Bakanlığı nezdinde bir çalışma yürütüldüğünü açıkladı.


4/b sözleşmeli personele kadro verilecek mi, sorusu uzun bir süredir sözleşmeli personelin gündeminde yer alıyor. İstihdamın kadrolu olması gerekliliği çağrısına Ak Partili vekilden yanıt geldi. Partinin Grup Başkanvekili Cahit Özkan kamudaki sözleşmelilere kadro verilmesine ilişkin çalışma yürüttükleri müjdesini verdi. 4/b sözleşmeli personele kadro ne zaman?

Sözleşmeli personele kadro ne zaman verilecek?

Katıldığı bir televizyon programında uzun süredir devam eden sözleşmeli memurların kadro mücadelesi için açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, kamudaki bütün süresiz sözleşmelilere kadro verilmesine ilişkin çalışma yapıldığını belirtti.

Önümüzdeki günlerde müjdeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceğini de sözlerini ekleyen Grup Başkanvekili Özkan konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Özellikle sözleşmeli personelimiz sözleşme belirli bir süre çakılı bir kadro anlayışıyla belirli bir yerde çalışmayı zorunlu kıldığı için aileleri ile buluşamıyorlar. Yani eş durumu tayininden yararlanamıyorlar. Ve bazı özlük hakları konusunda da sıkıntılar yaşıyorlar. Bu hususta açıkçası, bazı birimlerde bazı bakanlıklarda bununla ilgili bir çalışma yaptık. Ancak bunun sadece bir bakanlık nezdinde çözümü değil bütün bakanlıklarda bütün kamu personeli nezdinde yeknesak bir düzenleme ile çözümünü öngörmek üzere Maliye bakanlığı nezdinde bir çalışma yürütülüyor.  Buna etki analizi deriz. Etki analizi tamamladıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuna müjdesi verilecektir."

 

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