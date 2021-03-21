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Sözleşmeli personel yönetmeliğinde değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı!

21 Mart 2021 Pazar - 15:50 | Son Güncelleme : 21 03 2021 - 15:51

Ticaret Bakanlığının sözleşmeli gümrük muhafaza ve muayene memuru çalıştırmasına ilişkin esaslar belirlendi. Buna göre, Ticaret Bakanlığında söz konusu esaslar kapsamında istihdam edilmek üzere alınacak gümrük muhafaza ve muayene memuru unvanlı sözleşmeli personel, belirlenen hükümlere bağlı olmaksızın puan sırasına konulmak kaydıyla sınav sonucuna göre çalıştırılabilecek.


Ticaret Bakanlığının gümrük muhafaza ve muayene memuru  unvanlı sözleşmeli personel alım esasları düzenlendi.  Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak  yürürlüğe girdi.
 
 
SÖZLEŞMELİ PERSONEL YÖNETMELİĞİ YÜRÜLÜĞE GİRDİ!
 
Buna göre, Ticaret Bakanlığında söz konusu esaslar kapsamında istihdam edilmek üzere alınacak gümrük muhafaza ve muayene memuru unvanlı sözleşmeli  personel, belirlenen hükümlere bağlı olmaksızın Kamu Personeli Seçme Sınavı  (KPSS) (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla KPSS puanı 70 ve üzeri olanlar  arasından her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun 4  katına kadar çağırılacak adaylar arasından, Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacak sözlü ve/veya uygulama sınav sonucuna göre çalıştırılabilecek.
 
 

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