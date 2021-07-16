Sözleşmeli personel için flaş karar! 30 yaş sınırı ve...

Sözleşmeli personel çalışma yönetmeliği değişti. Sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyenliği için 30 yaş sınırı ve sözlü sınav şartı getirildi. AFAD Başkanlığı sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni kadrosuna KPSS'den en yüksek puan almış 5 katı aday arasından sözlü ve uygulamalı sınav sonucuna göre alım yapabilecek.

