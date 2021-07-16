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Sözleşmeli personel için flaş karar! 30 yaş sınırı ve...

AA |  16 Temmuz 2021 Cuma - 7:36 | Son Güncelleme : 16 07 2021 - 7:36

Sözleşmeli personel çalışma yönetmeliği değişti. Sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyenliği için 30 yaş sınırı ve sözlü sınav şartı getirildi. AFAD Başkanlığı sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni kadrosuna KPSS'den en yüksek puan almış 5 katı aday arasından sözlü ve uygulamalı sınav sonucuna göre alım yapabilecek.


 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD)  sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni kadrosuna başvurular için 30 yaş sınırı  getirilirken, Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS) en yüksek puan almış 5 katı  aday arasından sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak.  Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, sözleşmeli  personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda değişiklik yapılarak , AFAD'da  istihdam edilmek üzere alınacak arama ve kurtarma teknisyeni unvanlı sözleşmeli  personele yönelik şartlar belirlendi.
Yapılan düzenleme ile AFAD tarafından KPSS (B) grubu puan sırasına  konulmak kaydıyla 5 katına kadar çağrılacak adaylar arasından belirlenecek usul  ve esaslara göre uygulamalı ve sözlü sınav sonucuna göre değerlendirme  yapılacak.  Söz konusu kadroya başvuracakların en az mesleki ve teknik öğretim  veren ortaöğretim kurumlarından mezun olması, başvuru tarihi itibarıyla 30  yaşından gün almamış olması ve sınav ilanında belirlenen boy ve kilo koşullarını  taşıması gerekecek.  Ayrıca bu kadroda görev yapacak sözleşmeli personele öğrenim durumu ve  hizmet yılına göre ek ödeme de yapılacak.
 
 
  

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