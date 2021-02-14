Sözleşmeli personel alımı! Resmi Gazete'de yayımlandı

Sözleşmeli personel alımı yapılacak. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Başvuru yapanlar için 16-25 Mart tarihlerinde Ankara'da sözlü sınav yapılacak. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 280 sözleşmeli destek personeli (şoför) istihdam edecek.

Resmi Gazete 'de yayımlanan ilana göre, Başkanlığın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere çeşitli illerde şoför pozisyonunda görev yapacak 280 sözleşmeli destek personel alımı gerçekleştirilecek.

Söz konusu alım için 16-25 Mart'ta Ankara 'da sözlü sınav yapılacak.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, sınav tarihinden en az 10 gün önce "http://www.gib.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 15-24 Şubat tarihlerinde "http://sinav.gib.gov.tr" adresindeki "on-line sınav sistemi"ne kayıt olarak başvurularını elektronik ortamda yapacak.