Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvurusu nasıl yapılır? E devlet sözleşmeli öğretmenlik atama tercihi 2020 ekranı (ilk atama meb gov tr 2020)

MEB tarafından gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri başladı. Sözleşmeli öğretmen alımı sınavının ardından adaylar sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman başlayacak, sorusuna yanıt arıyordu ki tercih yapmaya hak kazanan adaylar için tercih ekranı açıldı. Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri 28 - 31 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılacak. Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ilkatama.meb.gov.tr internet adresi MEBBİS üzerinden ya da e-Devlet bağlantısı üzerinden yapabilecek. Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları nasıl yapılır? İşte, e devlet sözleşmeli öğretmenlik atama tercihi 2020 ekranı…

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri başladı. Tercih başvurusunda bulunacak adaylar 40 yeri tercih edebilecek. Sözlü sınavda başarılı olan öğretmen adayların atamaları, tercihleri ve sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik olarak gerçekleştirilecek. Sözlü sınav puanının eşitliği olması durumunda KPSS puan üstünlüğü, eşitliğin devamı durumunda önce mezun olan, bunun aynı olması halinde ise yaşı büyük olan dikkate alınır. Eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik imkanı tanınır.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri 28 - 31 Ağustos 2020 tarihleri arasında alınacak. Adaylar tercihlerini, ilkatama.meb.gov.tr internet adresi üzerinden MEBBİS ya da e-Devlet bağlantısı üzerinden yapabilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYIN

60 ALANDA ÖĞRETMEN ATAMASI

Bakanlık, 60 alanda öğretmen ataması gerçekleştirecek. Atama için başvurularda taban puan 50 olacak.

Bu kapsamda en fazla atama yapılacak 10 branş arasında sınıf öğretmenliği ilk sırada yer aldı. Sınıf öğretmenliğinden 2 bin 831 atama gerçekleştirilecek. Din kültürü ve ahlak bilgisi alanından 1801, İngilizceden 1739, ilköğretim matematik alanından 1701, okul öncesi öğretmenliğinden 1518, rehberlik alanından 1373, Türkçeden 1300, özel eğitim branşından 1118, fen bilimlerinden 1026 öğretmenin ataması gerçekleştirilecek.

Beden eğitimi branşından haziran döneminde 810 öğretmenin ataması için başvuru alınacak.

Bu alan için ayrılan toplam 900 kontenjanın 90'ı, daha sonra yapılacak olan milli sporcuların atamaları için kullanılacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

3. Mezun olunan yükseköğretim programının, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,

4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,

5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

6. 2018 veya 2019 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,

7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

8. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan; ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,

9. Halen Bakanlığımızda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak, şartları aranacaktır.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI 1 EYLÜL’DE AÇIKLANACAK

Tercihlerini gerçekleştirecek adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. MEB'in takvimine göre, 2020 sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları 1 Eylül'de açıklanacak.