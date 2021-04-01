Sözleşmeli öğretmenlik atama takvimine göre, 2021 sözlü sınav tarihleri belli oldu. Sözleşmeli öğretmenlik ön başvuru ile sözlü sınav merkezleri tercihi yapıldıktan sonra, merakla sözlü sınav yerlerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyordu. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak, sözlü sınav hangi tarihte olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı’nda görev alacak öğretmenlerin atama takvimi geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Öğretmen atama takvimine göre MEB sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri belli olurken, hangi alanda kaç kişinin alacağı da belli olmuştu. İlk sırada 2 bin 883 ile sınıf öğretmenliği yer alırken, 2 bin 94 özel eğitim öğretmenliği, bin 938 İngilizce öğretmenliği, bin 260 ilköğretim matematik öğretmenliği ve bin 4 rehberlik öğretmenliği atamaların yüksek olduğu alanlar arasında yer almıştı. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? Sözlü sınav tarihleri 2021 ile sözlü sınav yerlerinin açıklanma tarihi…

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre mülakat yerleri 3 Mayıs 2021’de açıklanacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ

Yine atama takvimi içerisinde yer alan detaylara göre sözlü sınavlar yani mülakatlar ise 17 Mayıs’ta başlayacak ve 6 Haziran’da sona erecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TAKVİMİ

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