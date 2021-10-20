Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir? MEB atama takvimi 2021 ile mülakat tarihi...

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri merakla sorgulanıyor. Öğretmen atamalarına ilişkin başvurular alındı, adaylar mülakat yerlerinin açıklanacağı tarihi bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan atama takvimine göre mülakat yerlerinin açıklanacağı tarih belli olacak. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? İşte MEB atama takvimi 2021 ile mülakat tarihi...

Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri sabırsızlıkla bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 15 bin atamalara ilişkin başvurular alındı, adaylar sözlü sınava katılım sağlamak için mülakat yerlerini beklemeye başladı. İşte sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri hakkında merak edilenler…

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı 25 Ekim 2021 tarihinde yapılacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ SORGULAMA EKRANI

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Öğretmen ataması tercih işlemleri 21-26 Ocak 2022 tarihleri arasında alınacak.

Sonuçlar 31 Ocak 2022 tarihinde duyurulacak. Böylece öğretmen ek atamaları bu yıl ikinci dönem başlamadan gerçekleştirilmiş olacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BRANŞ DAĞILIMI

15 bin öğretmen alımına ilişkin başvuru ve atama duyurusu Milli Eğitim Bakanlığının http://personel.meb.gov.tr/ internet adresinde yayımlandı.

Öğretmen alımı branş ve kontenjan dağılımı, öğretmen doluluk oranı ve ihtiyaç duyulan alanlar göz önünde bulundurularak yapıldı.

Bu kapsamda, en fazla atama yapılacak ilk 3 branş sırasıyla 2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1755 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği ve 1302 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği oldu.

Bunun yanı sıra öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her biri için kontenjan verildi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, atamalarda ihtiyaçlar doğrultusunda temel eğitim alanına öncelik verileceğini vurgulamıştı.