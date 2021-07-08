08 Temmuz 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.389 -0.09 EURO 10,3040 0.52
USD 8,7170 0.37 ALTIN 503,140 -0.12
CANLI BORSA
TÜMÜ
  • Haberler »
  • Eğitim Haberleri »
  • Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? e-Devlet ile Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları sorgulama ekranı!

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? e-Devlet ile Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları sorgulama ekranı!

08 Temmuz 2021 Perşembe - 9:32 | Son Güncelleme : 08 07 2021 - 9:32

Binlerce öğretmen adayının beklediği sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için gözler MEB'e çevrildi. 17 Mayıs-13 Haziran tarihleri arasında tamamlanan mülakatlar Milli Eğitim Bakanlığı’nın sitesi üzerinden erişime açılacak. Öğretmen adayları MEB'in Personel Bilgi Sistemi PBS üzerinden ya da e-Devlet ekranı ile sonuçlarını öğrenebilecek. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları sorgulama ekranı!


Binlerce öğretmen adayınıın gözü MEB tarafından açıklanacak sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarında. Mayıs ve haziran aylarından tamamlanan mülakat sonuçları 2021 MEB takviminde belirtilmişti. Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları 17 il merkezinde yüz yüze, 64 il merkezinde çevrimiçi olarak tamamlanmıştı.  Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları sorgulama ekranı!
 
 
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
 
MEB tarafından ilan edilen sözleşmeli öğretmenlik alımı takvimine göre, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları 8 Temmuz 2021 tarihinde online sistem üzerinden açıklanacak. Öğretmen adayları sonuçları, e-Devlet üzerinden veya PBS (Personel Bilgi Sistemi) üzerinden öğrenebilecek.
 
 
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARINA İTİRAZ TARİHLERİ
 
Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, 12-16 Temmuz tarihleri arasında alınacak ve 2 Ağustos'ta sonuçlandırılacak.
 
ATAMA TERCİH VE SONUÇ TAKVİMİ
 
Atama tercihleri 1-6 Eylül tarihlerinde alınacak. Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ise 8 Eylül 2021'de açıklanacak.
 
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?
 
Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.

ETİKETLER

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları Öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı e-Devlet ile Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları sözleşmeli öğretmenlik sonuçları Öğretmenlik mülakat sonuçları Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak MEB MEB sözleşmeli öğretmenlik
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.