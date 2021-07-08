Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? e-Devlet ile Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları sorgulama ekranı!

Binlerce öğretmen adayınıın gözü MEB tarafından açıklanacak sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarında. Mayıs ve haziran aylarından tamamlanan mülakat sonuçları 2021 MEB takviminde belirtilmişti. Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları 17 il merkezinde yüz yüze, 64 il merkezinde çevrimiçi olarak tamamlanmıştı. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları sorgulama ekranı!
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB tarafından ilan edilen sözleşmeli öğretmenlik alımı takvimine göre, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları 8 Temmuz 2021 tarihinde online sistem üzerinden açıklanacak. Öğretmen adayları sonuçları, e-Devlet üzerinden veya PBS (Personel Bilgi Sistemi) üzerinden öğrenebilecek.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARINA İTİRAZ TARİHLERİ
Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, 12-16 Temmuz tarihleri arasında alınacak ve 2 Ağustos'ta sonuçlandırılacak.
ATAMA TERCİH VE SONUÇ TAKVİMİ
Atama tercihleri 1-6 Eylül tarihlerinde alınacak. Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ise 8 Eylül 2021'de açıklanacak.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?
Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.