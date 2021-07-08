Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı! e-Devlet sözleşmeli öğretmenlik sonuç ekranı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarını açıkladı. Öğretmen adayları, sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçlarını e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. İşte e-Devlet sözleşmeli öğretmenlik sonuç ekranı
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı. Mülakat sonuçları e-Devlet üzerinden veya PBS (Personel Bilgi Sistemi) üzerinden öğrenebilecek.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
Mülakat sonuçları e- devlet sisteminde yer alan “Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Sonucu Sorgulama” ekranı üzerinden öğrenilebilecek. Bu nedenle öğretmen adaylarının T.C kimlik numaraları ve e-devlet şifresini sisteme girmesi gerekiyor.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI İÇİN İTİRAZLAR NE ZAMAN?
17 Mayıs-6 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen sözlü sınavın sonuçlarına ilişkin itirazlar 12-16 Temmuz tarihleri arasında alınacak ve 2 Ağustos'ta sonuçlandırılacak.
ATAMA TERCİH VE SONUÇ TAKVİMİ
Atama tercihleri 1-6 Eylül tarihlerinde alınacak. Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ise 8 Eylül 2021'de açıklanacak.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?
Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.
20 BİN ÖĞRETMEN ALIMI KONTENJAN SAYISI
Bakanlığın internet sitesinden sözleşmeli öğretmen atamasının yapılacağı alanlar ve kontenjanların listesi de açıklandı. Buna göre, en çok atama yapılacak alanlar sırasıyla 2 bin 883 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 2 bin 94 kontenjanla özel eğitim, 1938 kontenjanla İngilizce, 1805 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlikleri oldu.