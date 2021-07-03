Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? 20 bin öğretmen ataması sonuçları MEB.gov.tr'de açıklanacak!

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları merak ediliyor. 20 bin öğretmen ataması için 13 Haziran’da sözlü sınava katılım sağlayan adaylar değerlendirme işleminin tamamlanıp, sonuçların ne zaman ilan edileceğini sorguluyor. Adayların gözleri MEB’den gelecek açıklamaya çevrildi, “Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı” duyurusu gözleniyor. Peki, sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları 17 Mayıs-13 Haziran tarihlerinde yapıldı, adaylar 20 bin öğretmenin ataması için sonuçlara kilitlendi. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözlü mülakat sonuçları 8 Temmuz'da açıklanacak. Atama Sonuçlarının Açıklanması için ise 8 Eylül 2021 belirlendi.

Atama tercihleri 1-6 Eylül'de alınacak, sonuçları ise 8 Eylül'de duyurulacak.

EN ÇOK ATAMA SINIF ÖĞRETMENLİĞİNE

çok atama yapılacak alanlar sırasıyla 2 bin 883 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 2 bin 94 kontenjanla özel eğitim, 1938 kontenjanla İngilizce, 1805 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlikleri oldu.