20 Şubat 2018 Salı
İSTANBUL 
10°C / 6°C
GALERİ VİDEO
BIST 115.882 -0.54 EURO 4,6660 0.03
USD 3,7590 0.03 ALTIN 162,780 0.15
CANLI BORSA
TÜMÜ

Sözleşmeli öğretmenlik için başvuru tarihi belli oldu

AA |  19 Şubat 2018 Pazartesi - 15:42 | Son Güncelleme : 19 02 2018 - 16:45

MEB, 2018 yılı sözleşmeli öğretmenlik başvuru tarihlerini açıkladı.


Bakanlığın internet sitesinde, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına  ilişkin başvuru ve atama duyurusu yayımlandı.
 
Buna göre, adaylar Türkçe, ilköğretim matematik, fen bilimleri/fen ve  teknoloji, sosyal bilgiler, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, matematik  (Lise), fizik, kimya, biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil  (İngilizce), rehberlik, okul öncesi ve sınıf öğretmenliği alanları bakımından  KPSSP121 puan türünden, Almanca, Arapça, Çince, Fransızca ve Rusça alanlarına  KPSSP120 puan türünden, diğer alanlar bakımından ise KPSSP10 puan türünden 50 ve  üzerinde puan almaları kaydıyla başvuru yapabilecek.
 
Adaylar, elektronik ortamda yaptıkları başvuruları ve bu başvurulara  ilişkin elektronik başvuru formunun çıktısını, şahsen ya da noter aracılığıyla  vekalet verecekleri kişiler vasıtasıyla il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine  onaylatacak.
 
Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları  başvuruları onaylananlardan KPSSP10-KPSSP121 ile KPSSP120 sonucunda her alan için  en yüksek puan alandan başlamak üzere, alanlar bakımından belirlenen kontenjan  sayısının üç katı aday, yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava  alınacak.
 
Sözlü sınavdan en az 60 alanlar tercih yapabilecek
 
Sözlü sınavda adaylar, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve  muhakeme gücü, iletişim becerileri, öz güven ve ikna kabiliyeti, bilimsel ve  teknolojik gelişmelere açıklığı, topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik  nitelikleri yönüyle değerlendirilecek. Sözlü sınav sonucunda 60 ve üzerinde puan  alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma  hakkını elde edecek.
 
Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 eğitim  kurumu için elektronik ortamda tercihte bulunabilecek.
 
Açıklanan başvuru takvimine göre, ön başvurular 2-8 Mart'ta alınacak.  Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilanı 16 Mart'ta  duyurulacak. Sözlü sınavlar 14 Nisan-8 Mayıs tarihlerinde yapılacak.
 
Sözleşmeli öğretmenliğe atama sürecine ilişkin diğer hususlar  "http://meb.gov.tr" ile "http://ikgm.meb.gov.tr" adreslerinden ilan edilecek.
 
Açıklanan öğretmen alımı kontenjanı arasında, 3 bin 806 sınıf, 2 bin 2  İngilizce, bin 907 din kültürü ve ahlak bilgisi, bin 676 okul öncesi, bin 453  ilköğretim matematik, bin 450 Türkçe öğretmeni bulunuyor.

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.