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Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu ne zaman sona erecek?

08 Mart 2018 Perşembe - 11:40 | Son Güncelleme : 08 03 2018 - 11:40

Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu 2 Mart tarihinde başladı. Ne zaman biteceği merak edilen sözleşmeli öğretmenlik başvurusu hakkında merak edilen bilgileri derledik. İşte sözleşmeli öğretmenlik başvuru şartları...


Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu 2-8 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek. Bugün sona erecek olan Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu ile ilgili tüm detaylar haberimizde yer alıyor. İşte merak edilenler...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Öğretmen alımı için adaylar, Türkçe, ilköğretim matematik, fen  bilimleri/fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, Türk dili ve edebiyatı, tarih,  coğrafya, matematik (lise), fizik, kimya, biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi,  yabancı dil (İngilizce), rehberlik, okul öncesi ve sınıf öğretmenliği alanları  bakımından KPSSP121 puan türünden, Almanca, Arapça, Çince, Fransızca ile Rusça  alanlarına KPSSP120 puan türünden, diğer alanlar bakımından da KPSSP10 puan  türünden 50 ve üzerinde puan almaları kaydıyla müracaatta bulunabilecek.
 
Adaylar, elektronik ortamda yaptıkları başvuruları ve buna ilişkin  elektronik müracaat formunun çıktısını, şahsen ya da noter aracılığıyla vekalet  verecekleri kişiler aracılığıyla il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine  onaylatacak.
 
Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları  başvuruları onaylananlardan KPSSP10-KPSSP121 ile KPSSP120 sonucunda her alan için  en yüksek puan alandan başlamak üzere, alanlar bakımından belirlenen kontenjan  sayısının üç katı aday, yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava  alınacak.
 
Sözlü sınavdan en az 60 alanlar tercih yapabilecek
 
Sözlü sınavda adaylar, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve  muhakeme gücü, iletişim becerileri, öz güven ile ikna kabiliyeti, bilimsel ve  teknolojik gelişmelere açıklığı, topluluk önünde temsil yeteneği, eğitimcilik  nitelikleri yönüyle değerlendirilecek. Sözlü sınav sonucunda 60 ve üzerinde puan  alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma  hakkını elde edecek.
 
Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 eğitim  kurumu için elektronik ortamda tercihte bulunabilecek.
 
Açıklanan başvuru takvimine göre, ön başvurular bugünden itibaren 8  Mart'a kadar alınacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin  ilanı 16 Mart'ta duyurulacak. Sözlü sınavlar 14 Nisan-8 Mayıs tarihlerinde  yapılacak.

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