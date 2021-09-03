Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okullarda uyum haftasının başlaması dolayısıyla Şırnak’ta okul açılışına katıldı. Bakan Özer, “3 Eylül’de 20 bin öğretmenin 81 ilde okullara atamasını yapacağız. Şırnak’taki öğretmen ihtiyacını göze alarak bu 20 bin öğretmenin yüzde 10’unu yani 2 binini Şırnak’a veriyoruz” demişti. 20 bin öğretmen atama tercih sonuçları bugün belli oldu. İşte sözleşmeli öğretmenlik başvurusu için gerekli belgeler…

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), daha önce 1-6 Eylül olarak belirlenen tercih takviminde değişikliğe gitmişti. Sözleşmeli öğretmenlik yapan eşlerin yer değiştirme başvuruları 3 Eylül’de başladı. Bakanlık, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Bakanlığımızın resmi eğitim kurumlarında her ikisi de sözleşmeli olarak görev yapan öğretmen eşlerin, aile birlikteliğine bağlı olarak iller arası yer değiştirme işlemleri için 3-7 Eylül 2021’de başvurular alınacak, atamalar 10 Eylül 2021’de sonuçlandırılacaktır.” bilgisi verildi. Başvuruların Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri’nden (MEBBİS) yapılacağı belirtildi. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu için gerekli belgeler 2021 nelerdir? MEB sözleşmeli öğretmenlik atama evrakları…

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

1)Lisans diploması veya mezuniyet geçici belgesinin aslı veya onaylı örneği,

2) Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon Programı/ Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ya da İngilizce Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini tamamladığına ilişkin belge veya bu belgenin onaylı örneği,

3) Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık (biometrik) fotoğraf (6 adet),

4) Mal bildirimi formu (il veya ilçe millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),

5) Elektronik Başvuru Formu

6) Güncel tarihli Adli sicil kaydını gösterir belge

7) Nüfus Cüzdan Fotokopisi

8)Askerlik Durum Belgesi

9) Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu,

10) Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi,

11) Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen yüksek öğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurtiçindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denklik belgesi,

12) Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince Felsefe bölümü mezunlarından; 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji, sosyoloji bölümü mezunlarından; 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belgenin aslı veya onaylı örneği (Bu belge pedagojik formasyon belgesi yerine kullanılamaz