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Sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 20 bin öğretmen ataması takvimi değişti! İşte öğretmen atama tercihleri sonuç tarihi!

18 Ağustos 2021 Çarşamba - 13:13 | Son Güncelleme : 18 08 2021 - 13:14

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin takvimini değiştirdi. Atama tercihleri 29 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında alınacak, atama sonuçları 3 Eylül'de tarihinde ilan edilecek. Sözleşmeli öğretmen atama takvimi değişti! İşte öğretmen atama tercihleri ve sözleşmeli öğretmenlik sonuçları tarihi…


20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin takvim değişti. Açıklama Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapıldı. Buna göre; öğretmen atamasında 1-6 Eylül tarihleri arasında alınacağı açıklanan tercihler 29-2 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Atama sonuçlarıysa 8 Eylül'de değil 3 Eylül'de açıklanacak.

ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Atama tercihler 29 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Sonuçlar ise 3 Eylül 2021'de belli olacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TAKVİMİ

Sözlü sınavların yapılması: 17 Mayıs - 13 HaziranKarantina nedeniyle sözlü sınava katılamayanların başvuruları: 17 Mayıs - 25 Haziran
Sözlü sınav sonuçlarının ilanı: 8 Temmuz 2021
İtirazların alınması: 12-16 Temmuz 2021
Atama tercihlerinin alınması: 29 Ağustos - 2 Eylül 2021
Atama sonuçlarının açıklanması: 3 Eylül 2021

 

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