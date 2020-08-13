Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman? MEB sözleşmeli öğretmenlik atama tercihi 2020

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) alınacak 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için binlerce öğretmenin gözü sözleşmeli öğretmenlik atama tarcihlerinde. Ataması yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen için geri sayım başladı. Peki, MEB Sözleşmeli öğretmenlik atama tercih işlemleri ne zaman? MEB sözleşmeli öğretmenlik atama tercihi hakkında merak edilenler...
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre atama tercihleri 31 Ağustos 2020 tarihleri ile 4 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak.
TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
4 Eylül’de tercih sürecinin tamamlanmasının ardından değerlendirme aşamasına geçilecek. Değerlendirmenin tamamlanmasıyla birlikte de atama sonuçları ise 8 Eylül'de açıklanacak. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih sonuçlarına göre MEB bünyesinde görev alacak sözleşmeli öğretmenler ortaya çıkacak.