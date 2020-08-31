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Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri nasıl yapılır? Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuru için son gün! e devlet sözleşmeli öğretmenlik atama tercihi 2020 ekranı!

31 Ağustos 2020 Pazartesi - 11:17 | Son Güncelleme : 31 08 2020 - 11:17

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) sözleşmeli pozisyonlarında görev alacak öğretmenlerin atama tercih başvuruları bugün tamamlanacak. Tercih başvuruları 28-31 Ağustos 2020 tarihleri arasında MEBBİS ve E-Devlet üzerinden yapılacak. İşte sözleşmeli öğretmenlik atama tercih ekranı...


Sözleşmeli öğretmenlik atama tercih başvuruları için bugün son gün. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yayınladığı takvime göre, 28 Ağustos’ta başlayan sözleşmeli öğretmenlik atama tercih başvuruları 31 Ağustos 2020 tarihinde (bugün) sona erecek. 60 alanda yapılacak öğretmen atamaları için başvurular E-Devlet ve MEBBİS sistemi üzerinden gerçekleştirilebilecek. Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihi 2020…

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİH BAŞVURULARI SONA ERİYOR!

31 Ağustos 2020 tarihinde sona erecek. Atama sonuçları ise 1 Eylül 2020’de açıklanacak.

E-DEVLET SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİH BAŞVURU EKRANI

MEBBİS ÖĞRETMEN GİRİŞ EKRANI

ATAMA TAKVİMİ

– Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.

– Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.

– Tercihler herhangi bir il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatılacaktır.

– Adaylar il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabilecektir.

 

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