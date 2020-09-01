Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları, öğretmen adayları tarafından merak ediliyor. Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihlerinin sona ermesiyle gözler atama sonuçlarının açıklanacağı güne odaklandı. MEB tarafından yayınlanan atama takvimine göre sonuçlar bugün açıklanacak. Belirlenen kontenjanlara göre MEB 60 alanda öğretmen ataması gerçekleştirecek. Peki, sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları 2020 hakkında merak edilenler…

20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları bugün açıklanacak.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından (MEB) yayınlanan takvime göre, 28 Ağustos’ta başlayan sözleşmeli öğretmenlik atama tercih başvuruları dün sona erdi. 60 alanda yapılacak öğretmen atamaları için heyecanlı bekleyiş başladı. Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? 20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama- tercih sonuçları nereden öğrenilir?

20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözleşmeli öğretmenlik sonuçları saat 14.00’de MEB Merkez Bina Başöğretmen Salonu’nda çekilecek. Sonuçlar açıklandığında e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI SAYFASI

MEB tarafından yapılan açıklamaya göre; Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.

En fazla atama yapılacak 10 branş arasında sınıf öğretmenliği ilk sırada yer aldı. Sınıf öğretmenliğinden 2 bin 831 atama gerçekleştirilecek. Din kültürü ve ahlak bilgisi alanından 1801, İngilizceden 1739, ilköğretim matematik alanından 1701, okul öncesi öğretmenliğinden 1518, rehberlik alanından 1373, Türkçeden 1300, özel eğitim branşından 111 8, fen bilimlerinden 1026 öğretmenin ataması gerçekleştirilecek.