Sözleşmeli öğretmen atama tercihleri ne zaman? İşte il il branş dağılımı ve atama takvimi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamındaki sözlü sınav sonuçları açıklandı. Gözler Sözleşmeli öğretmen atama tercihlerine çevrildi. Peki, Sözleşmeli öğretmen atama tercihleri nasıl yapılacak? İşte Sözleşmeli öğretmen atama tercihleri, branş dağılımı ve atama takvimi hakkında merak edilenler...

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamındaki sözlü sınav sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçların açıklanmasının ardından sözleşmeli öğretmen atama tercihlerinin nasıl yapılacağını, branş dağılımı ve atama takvimi merak ediyor. Peki, Sözleşmeli öğretmen atama tercihleri nasıl yapılacak? İşte Sözleşmeli öğretmen atama tercihleri, branş dağılımı ve atama takvimi...

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamındaki sözlü sınav sonuçları açıklandı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, öğretmen adayları, sonuçları, e-devlet üzerinden öğrenebilecek.

ATAMA TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

4-7 Temmuz arasında gerçekleşecek olan itiraz döneminin ardından ise itiraz süreci değerlendirme sonuçları yayımlanacak. 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında adaylar için atama tercihleri süreci başlayacak. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarına göre sınavı geçen adaylar atama tercihlerini 31 Ağustos’ta ile 4 Eylül arası yapabilecek. Bakanlık, 60 alanda öğretmen ataması gerçekleştirecek. Atama için başvurularda taban puan 50 olacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan sözleşmeli öğretmenlik duyurusuna göre atama süreci şu şekilde gerçekleştirilecek:

1. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.

2. Kurum tercih başvuruları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle e-devlet sistemi üzerinden alınacak olup adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il millî eğitim müdürlüğüne gitmeyeceklerdir.

3. Adayların tercih başvurularına ilişkin kayıtlarını Ek-4 Takvim’de belirlenen tarihin son günü, gün sonu itibarıyla (Saat 23:59:59) tamamlamış olmaları gerekmektedir.

4. Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.

5. Adaylar tercih dışı seçenek olarak; “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum.” “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.

6. Tercihlerine atanamayan adaylardan “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.

7. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararı gereğince, bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan; bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve

bilişim sistemleri bölümü, bilgi teknolojileri bölümü mezunları ile yönetim bilişim sistemleri bölüm mezunları mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecektir.

Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, e-devlet sistemi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek.

ATAMA YAPILACAK ALANLAR, TABAN PUAN VE KONTENJAN LİSTESİ

Bu kapsamda en fazla atama yapılacak 10 branş arasında sınıf öğretmenliği ilk sırada yer aldı. Sınıf öğretmenliği branşından 2 bin 831 atama gerçekleştirilecek. Din kültürü ve ahlak bilgisi alanından 1801, İngilizceden 1739, ilköğretim matematik alanından 1701, okul öncesi öğretmenliğinden 1518, rehberlik alanından 1373, Türkçeden 1300, özel eğitim branşından 1118, fen bilimlerinden 1026 öğretmenin ataması gerçekleştirilecek. Beden eğitimi branşından haziran döneminde 810 öğretmenin ataması için başvuru alınacak. Bu alan için ayrılan toplam 900 kontenjanın 90'ı, daha sonra yapılacak olan milli sporcuların atamaları için kullanılacak.