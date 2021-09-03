Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı! İşte 20 bin öğretmen ataması sonuç ekranı!

20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılmıyla yapıldı. 20 binsözleşmeli öğretmenlik başvurularını yapan adaylar da canlı yayında atama sonuçlarını takip ediyor. Sözleşmeli öğretmen alımında ön başvurular mart ayında alınmıştı. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları 2021 nereden öğrenilir? İşte detaylar...

20 bin öğretmenin atama töreni gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın katılımıyla gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmen ataması canlı yayında açıklandı. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları 2021 nereden öğrenilir? İşte detaylar...

Öğretmen adaylarının heyecanla beklediği atama sonuçları açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığının 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bakan Özer, “3 Eylül’de 20 bin öğretmenin 81 ilde okullara atamasını yapacağız. Şırnak’taki öğretmen ihtiyacını göze alarak bu 20 bin öğretmenin yüzde 10’unu yani 2 binini Şırnak’a veriyoruz” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı, resmi eğitim kurumlarında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan eşlerin aile birlikteliğine bağlı iller arası yer değiştirme başvurularının 3-7 Eylül’de yapılacağını duyurmuştu.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Bakanlık, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Bakanlığımızın resmi eğitim kurumlarında her ikisi de sözleşmeli olarak görev yapan öğretmen eşlerin, aile birlikteliğine bağlı olarak iller arası yer değiştirme işlemleri için 3-7 Eylül 2021’de başvurular alınacak, atamalar 10 Eylül 2021’de sonuçlandırılacaktır.” bilgisi verildi. Başvuruların Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri’nden (MEBBİS) yapılacağı belirtildi.