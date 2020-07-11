Sözleşmeli kamu çalışanlarına müjde! Meclis'e sunuldu...

Aralarında sözleşmeli öğretmenlerinde bulunduğu yüz binlerce kişiyi çok yakından ilgilendiren gelişme. Sözleşmeli personelin kadroya alınması için yasa teklifi TBMM’ye sunuldu. Şimdi yüz binlerce kişi gelecek habere gözlerini çevirdi.

Kamuda hâlen değişik statüde çalışan 3,5 milyonu aşkın personel bulunuyor. Bu personelin çoğunluğunu devlet memur ları oluşturuyor. Ancak aynı işi yapmalarına rağmen bazı kamu çalışanları memur, bazıları sözleşmeli bazıları da işçi statüsünde çalışmaktadır. Bu grupları da alt gruplara indirgemek mümkündür. Örneğin mevsimlik çalışanlar, geçici sözleşmeliler… gibi.

Türkiye gazetesi yazarı İsa Karakaş Meclis'e sunulan bir teklifi yazdı. İşte o yazı...

Kamuda sözleşmeli statüde çalışanlar bazı mağduriyetler yaşamaktadır. Daha önceden de özellikle sözleşmeli statüde çalışan öğretmenlerin sorunlarını dile getirmiştik. Bu sorunların başında da evli olanların bu statü nedeniyle bir araya gelememelerinden kaynaklanan bölünmüş aileler teşkil etmektedir.

Sözleşmeli statüde çalışan okurlarımız bu konuda düzenleme yapılıp yapılmayacağı ya da herhangi bir gelişme olup olmadığı yönünde bizlere çok sayıda soru yöneltmektedir.Kamuda çalışanların memur kadrosuna geçirilmesine yönelik TBMM komisyonlarına yeni kanun tekliflerinin intikal ettiğini siz değerli okuyucularımızla hemen paylaşalım.

Tüm sözleşmelilere memur kadrosu öngören teklif

TBMM komisyonlarına geçtiğimiz ay intikal ettirilen kanun teklifiyle, başta Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan sözleşmeli öğretmen uygulaması kaldırılmakta, sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirilmesi öngörülmekte, kamuda ve belediyelerde diğer adlar altında görev yapan tüm sözleşmeli çalışanların da memur kadrolarına atanmalarına imkân sağlanmaktadır.

Böylece kamu kurum ve kuruluşlarında görev, yetki ve sorumluklar taşıyan farklı kadrolarda istihdam edilen personelin statüsü, mali ve sosyal hakları ile diğer hakları konusunda farklılıklar ortadan kaldırılmaktadır.

Diğer yandan teklifle, memur kadrolarına atanacak personelin kurum içi yer değişikliği ile izin hakları gibi bazı hakları genişletilmekte, bunlara görevde yükselme, kurumlar arası nakil ve yönetici kadrolarına atanma gibi konularda yeni imkânlar tanınmaktadır. Bu kanun teklifi TBMM’de en çok milletvekili olan ikinci parti milletvekili tarafından “14/7/1965 Tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” adı altında TBMM’ye verilmiştir.

Yeni verilen ikinci yasa teklifi