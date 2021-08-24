Sözleşme ikramiyesi nedir? Memurlarda toplu sözleşme ikramiyesi kimlere verilir, toplu sözleşme ikramiyesi ne kadar oldu?

Memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7, 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin toplu sözleşme ikramiyesinin de arttığını belirtti. Peki, toplu sözleşme ikramiyesi nedir? Sözleşme ikramiyesi ne kadara oldu, kimler toplu sözleşme ikramiyesi alabilir?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur ve memur emeklisinin 2022-2023 yıllarındaki mali ve sosyal haklarına yönelik 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin sonucunu açıkladı. Toplu sözleşme ikramiyesinin de 2022 zam oranı görüşmelerinde arttırıldığı belirtildi. Peki, toplu sözleşme ikramiyesi nedir, sözleşme ikramiyesi ne kadar oldu?

TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

135 TL olan toplu sözleşme ikramiyesi 400 TL oldu.

TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ NEDİR VE KİMLER ALABİLİR?

Toplu sözleşme ikramiyesi, 375 Sayılı KHK'nın ek 4.maddesinde şu şeklide düzenlenmiştir; "25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu hükümleri uyarınca kamu görevlileri sendikalarına üye olup, aylık veya ücretinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında aylık veya ücretleri ile birlikte toplu sözleşme ikramiyesi ödenir. Bu madde uyarınca yapılan ödeme, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz ve ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye payı, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun benzer ödemelerin hesabında dikkate alınmaz." Bu düzenlemeye göre, herhangi bir sendikaya üye olan memurlara ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında, en son imzalanmış toplu sözleşmede belirlenen tutarda toplu sözleşme ikramiyesi ödenmektedir.