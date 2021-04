Sözde Ermeni Soykırımını tanıyan ülkeler! ABD sözde Ermeni Soykırımını tanırsa ne olur?

Amerikan basını Beyaz Saray yetkililerine dayandırarak Biden’in seçim öncesi verdiği vaatlere uygun olarak sözde “Ermeni Soykırımı"nı resmen tanıyacağı belirtildi. Ancak Biden’in, son dakika fikrini değiştireceği ihtimalinin de oldukça yüksek olduğu ifade ediliyor. Sözde Ermeni Soykırımını tanıyan ülkeler hangileri? ABD sözde Ermeni Soykırımını tanırsa ne olur?

ABD SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMINI TANIRSA NE OLUR?

ABD basınında yer alan aynı haberde Biden’in sözde “Ermeni Soykırımı"nı resmen tanımasıyla, Rusya’dan satın alınan S-400 füzeleri ve Türkiye’nin son olarak F-35 savaş uçağı projesinden çıkartılmasının ardından Ankara ve Washington arasındaki ilişkilerin daha da kötüleşmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önceki gün yaptığı bir açıklamada Biden’in bu yönde bir karar almasının ikili ilişkilerin daha da kötüye gitmesine neden olacağını söylemişti. ABD’deki Ermeni lobisinin de 24 Nisan anma törenleri öncesinde Biden üzerindeki baskısını Kongre üzerinden artırdığı da aktarılıyor. Son olarak Kongre’de her iki siyasi gruptan da 100’den fazla üye Biden’e gönderdikleri yazılı mektupta, sözde “Ermeni Soykırımın"ın Başkan tarafından ilk defa resmen tanınmasını istedi.

Biden'a hitaben yazılan mektupta, "Ermeni Soykırımı'na dair tarihi gerçeklerle ilgili Amerikan hükümetinin utanç verici sessizliği çok uzun sürüdü ve buna artık bir son verilmeli. Sizi vaatlerinizi yerine getirmeye ve gerçekleri konuşmaya çağırıyoruz" dendi.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki de çarşamba gün verdiği brifingde, ayrıntı vermeden Amerikalı liderin 24 Nisan'da bu konuyla ilgili söyleyeceklerinin olduğunu aktarmıştı.

Biden’den önceki ABD başkanları, 24 Nisan’da, 1915 olayları için sözde “Ermeni soykırımı” yerine, “felaket” veya “tarihin karanlık dönemi” gibi ifadelerini kullanmıştı. ABD’nin önde gelen gazeteleri The New York Times ve The Wall Street de Biden’in bu yıl sözde “Ermeni soykırımını” tanıyacağı görüşünü dile getirdi.

SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMINI TANIYAN ÜLKELER

1915 Olaylarını tarihi yalana ortak olup "soykırım" olarak resmen kabul eden ülke sayısı 31’dir.

Almanya, Arjantin, Avusturya, Belçika, Bolivya, Brezilya, Bulgaristan, Kanada, Şili, Kıbrıs Rum Yönetimi, Çekya, Ermenistan, Fransa, Yunanistan, İtalya, Libya, Litvanya, Lübnan, Lüksemburg, Hollanda, Paraguay, Polonya, Portekiz, Rusya, Slovakya, İsveç, İsviçre, Suriye, Vatikan, Venezuela, Uruguay.