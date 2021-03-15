Sözcü Kalın: Türkiye kararlılıkla mücadeleye devam edecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan liderliğinde Türkiye, İslamofobi, İslam karşıtlığı ve Müslümanlara karşı nefret ve ayrımcılık söylemi gerçeğini her fırsatta uluslararası toplumun gündemine getirmeye ve tüm nefret suçları ile kararlılıkla mücadeleye devam edecektir" dedi.

Sözcü Kalın, '15 Mart İslam ofobiyle Mücadele Uluslararası Günü' nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, son yıllarda uluslararası barışı tehdit eden en önemli meselelerden biri olan İslamofobinin, modern dünyanın yeni normaliymiş gibi takdim edildiğini bildirdi. Kalın, "Irkçılık, yabancı düşmanlığı ve antisemitizm gibi İslam karşıtlığı, Müslümanlara karşı nefret ve ayrımcılık söyleminin de küresel bir nefret ideolojisi olduğunu hatırlatmak ve her platformda bu konuyu gündemde tutmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Türkiye olarak başkalarını ötekileştirmeyi olduğu kadar başkaları tarafından ötekileştirilmeyi de şiddetle reddediyoruz. Bu tavrın sadece Müslümanların değil, insanlığın ortak sorumluluğu olduğuna inanıyoruz" dedi.

'ÖNEMLİ BİR ADIM'

Kalın, daha güvenli, barışçıl, müreffeh, adil, katılımcı ve eşitlikçi bir dünyanın, ancak nefret yayan ve ötekileştiren zihniyetlere karşı mücadele ile inşa edileceğini belirterek, şunları kaydetti: